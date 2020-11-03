Президент: Беларусь выступает за возобновление широкого диалога о мире

Беларусь и впредь останется открытой миру, несмотря на любые вызовы. А приоритет нашей дипломатии - возобновить широкий диалог о международной безопасности.



Такие акценты сегодня прозвучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов разных континентов (торжества традиционно предваряют официальный старт их дипмиссий в нашей стране). Зарубежные представители приступают к своей работе в сложный период как в целом для планеты, которую продолжает испытывать на прочность пандемия, так и для нашей страны, переживающей непростое время защиты независимости. Президент нацелил каждого на доверительную и конструктивную работу. Всякий раз церемониал вручения верительных грамот - это сверка часов международной повестки и прицельный диалог с каждым из глав дипмиссий о предстоящих усилиях во благо укрепления двусторонних контактов.



О чем на этот раз президент говорил с дипломатами? И кто будет говорить от первых лиц своих государств в нашей стране? Репортаж Ольги Анищенко.



Минск - Тегеран: курс на укрепление партнерства

Это интервью в посольстве Ирана его хозяин начинает вовсе не с политики. И даже не с прицелом на важные экономические перспективы. Саид Яри пожелает белорусам... здоровья. Так случилось, что именно иранский студент стал тем самым первым белорусским COVID-пациентом. Тогда посол пристально следил за его лечением, будучи уже в нашей стране. Так что времени для первых впечатлений хватило с лихвой!

И это определенно не случайность. Мы заметим, как посол тщательно выбирает локацию для интервью. Библиотека посольства - обязательный фон для разговора. Книги, история, наука - его слабость. Эта тяга словно в крови: родина с богатой историей, окунуться в которую приглашает белорусского туриста.





Серьезно настроен убрать все препоны: поставить ребром возобновление прямого авиасообщения и снятия визовых барьеров для бизнес-целей и путешествий. Уверен, странам всегда удавалось найти общий язык и на международной арене, и в двусторонних отношениях.

Президент принял верительные грамоты

Сегодня дипломат стал одним из семи посланников своих государств, которые приехали во Дворец Независимости.



В руках у каждого верительная грамота, адресованная Александру Лукашенко. В ней просьба верить и доверять новому главе дипмиссии. По сути удостоверение дипломата, которое подтвердит полномочия.



Пожалуй, никакой другой церемониал не сравнится по своей строгости с вручением верительных грамот. Здесь каждый шаг и каждое действие выверено до сантиметра. Колорита могут добавить лишь национальные костюмы. Но не сегодня. Все гости без исключения предпочли деловой дресс-код. Словно готовы сразу к делу! Именно такой настрой демонстрирует посол Турции.

Для Минска и Анкары курс на сотрудничество задан лидерами двух стран. Повестку останется наполнить конкретными проектами.



Беларусь и Ватикан связывают особые отношения

Межконфессиональный мир - ценность другого порядка, но не значения! В этом деле у Беларуси важный союзник - Ватикан. Представлять его интересы в нашей стране теперь будет апостольский нунций Анте Йозич.





На дипломатической службе в Ватикане он с 1999 года. За это время работал в Индии, Гонконге, России. В арсенале 9 языков, в том числе русский. У Беларуси и Ватикана особый статус отношений, учитывая весомую роль самого маленького государства, где, кстати, белорусский президент был дважды. Ответный визит Папы Римского в Беларусь с повестки не снят. А страны готовы закрепить все правовые нюансы взаимоотношений в специальном соглашении - конкордате.



Обращаясь к дипломатам, президент заверит: для обсуждений нет закрытых тем. Беларусь и прежде, и сейчас готова к диалогу со всеми партнерами. О ситуации в мире и стране. Условие одно - никакого вмешательства.

Минск и Токио: новые проекты



О том, что расстояния диалогу не помеха, знает теперь уже полноправный посол Японии в нашей стране. Примечательно, что Хироки Токунага вообще первый посол Страны восходящего солнца с резиденцией в Минске. До прошлого года здесь работало лишь отделение посольства, основной офис имел московскую прописку.



Пожалуй, как никто другой Минск и Токио знают, что беда порой не знает границ. Печальный опыт техногенных катастроф стал фундаментом для взаимной помощи и партнерства. Япония воспринимает чернобыльскую трагедию Беларуси как собственную. Беларусь протягивает руку помощи, когда весь мир сотрясает новость об аварии на японской Фукусиме. Страны тесно связаны гуманитарными проектами. Но впереди новые горизонты.



Президент принял верительные грамоты