Александр Лукашенко 5-6 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Глава государства 6 апреля примет участие в заседании Высшего государственного совета Беларуси и России.

Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема - разработка Концепции безопасности Союзного государства. Также на заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период.