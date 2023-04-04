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Александр Лукашенко 5-6 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Глава государства 6 апреля примет участие в заседании Высшего государственного совета Беларуси и России.

Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема - разработка Концепции безопасности Союзного государства. Также на заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период.

5 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. На ней лидеры стран обсудят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений: импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе тем будут международная обстановка и меры по обеспечению безопасности двух стран.

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