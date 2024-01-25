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Президент Беларуси анонсировал в ближайшее время дальнейшие кадровые перестановки
Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал в ближайшее время дальнейшие кадровые перестановки. Об этом он заявил при назначении нового министра здравоохранения, сообщает БЕЛТА.
Пост главы Минздрава занял Александр Ходжаев. Глава государства подчеркнул, что кадровая ротация накануне важных избирательных кампаний - это уже сложившаяся в стране практика: "Естественно, что эпопея началась не с вас. Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Это практика известная. Накануне парламентских, президентских выборов мы всегда обновляли состав и правительства, и местных органов власти. Облисполкомы, горисполком Минский. Обновляли, чтобы люди видели, с кем дальше мы будем работать, принимая решение на тех или иных выборах, - стоит ли доверять этой команде. Давно была такая практика мною осуществлена. Не исключение и настоящий момент".
"У нас пришли к руководству министерствами и ведомствами, отдельными предприятиями новые люди. И еще раз подчеркну: подобные действия с моей стороны (кадры - это прерогатива Президента) будут продолжены и в ближайшее время, вплоть до президентских выборов. Чтобы здесь не было разного рода шатаний и какой-то эквилибристики в СМИ", - добавил Александр Лукашенко.
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