Президент Беларуси анонсировал в ближайшее время дальнейшие кадровые перестановки

Пост главы Минздрава занял Александр Ходжаев. Глава государства подчеркнул, что кадровая ротация накануне важных избирательных кампаний - это уже сложившаяся в стране практика: "Естественно, что эпопея началась не с вас. Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Это практика известная. Накануне парламентских, президентских выборов мы всегда обновляли состав и правительства, и местных органов власти. Облисполкомы, горисполком Минский. Обновляли, чтобы люди видели, с кем дальше мы будем работать, принимая решение на тех или иных выборах, - стоит ли доверять этой команде. Давно была такая практика мною осуществлена. Не исключение и настоящий момент".