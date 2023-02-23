Президент Беларуси дал интервью ведущим китайским СМИ

О развитии белорусско-китайских отношений и роли Поднебесной на мировой арене, конфликте в Украине и позиции Беларуси - свое видение этих и других вопросов Президент сегодня обозначил в интервью ведущим китайским СМИ. В Минск приехали корреспонденты информагентства "Синьхуа" (оно считается самым влиятельным интернет-ресурсом Китая) и медиакорпорации «Си-Джи-Ти». Это один из крупнейших медиаконгломератов в мире - с размахом в 51 телеканал и 23 диапазона радиочастот. По разным оценкам, охват аудитории составляет свыше миллиарда человек в Китае и за его пределами. Вопросы звучали самые разные. Они касались двусторонней повестки и реализации совместных проектов, западной политики в отношении Беларуси и интересов ее политиков в конфронтации России и Украины. Александр Лукашенко расставил точки над "і" по всем вопросам.

"Благодаря Вашему вниманию и вниманию китайского лидера, к счастью, страны развиваются хорошо, с другой стороны мы видим последние годы международную ситуацию. Китай борется с последствиями коронавируса, выступает за мир, вносит свой вклад в международное сотрудничество. И вы вносите свой вклад мира во всем мире. Как вы оцениваете нынешнюю активную роль Китая в решении международных вопросов?", - Лу Цзиньбо, глава корреспондентского пункта информагентства «Синьхуа» в Беларуси задал вопрос Президенту Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ни один вопрос в мире сегодня не может решаться без Китая.

"Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине. Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги, - заметил Президент. - Так вот, если Китай решил озвучить свою позицию таким образом, из уст высшего должностного лица, Си Цзиньпина, это будет иметь серьезные последствия. И если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия. Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе", - убежден белорусский лидер.

В интервью Александр Лукашенко также высказался по поводу недавнего визита Президента США Джо Байдена в Киев. По словам главы государства, это событие стоит в одном ряду с инцидентом с китайским воздушным шаром, сбитым Соединенными Штатами. "Такой мелкий, неприличный шаг", - сказал глава государства.

"Однако подобного рода ход нельзя считать оригинальным, подобный визит, тоже с американской стороны, уже был не так давно, - намекнул Президент. - Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире. Китаю спокойной жизни не будет. Главный соперник Соединенных Штатов Америки - это Китай. Американцы этого и не скрывают. Печально, что они снизошли даже до мелочи".

Глава государства пояснил, что речь идет про китайский гражданский воздушный шар, сбитый американцами: "Они по-американски устроили шоу: напрягали, напрягали свое общество, чтобы все видели, какая "опасность" от этого китайского объекта. И когда 300 млн человек, американцев, были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы предстоят. Показать свой героизм".

Президент детально остановился на сотрудничестве наших стран, оценке уже действующих проектов и перспективах новых.

Напомним, Минск и Пекин перешли на новый уровень отношений - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Это закреплено соответствующей декларацией в сентябре минувшего года. Такой уровень партнерства Китай держит только с двумя странами - Россией и Пакистаном.