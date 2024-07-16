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Президент Беларуси: Дипломаты не привлекались к урегулированию напряженной обстановки на границе с Украиной
Дипломаты не привлекались к урегулированию напряженной обстановки на границе с Украиной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил нацеремониичествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, пишет БЕЛТА.
Глава государства напомнил о недавней ситуации, когда украинская сторона начала усиливать воинский контингент непосредственно вблизи границ Беларуси. "Мы заметили, что украинцы начали концентрировать определенные войска, в том числе снимая с фронта, самые подготовленные боевые войска, на приграничье, - напомнил глава государства. - Мы не скрывали от людей. Мы подавали в спокойном ритме и русле эту информацию. Но людей это насторожило".
"Нам пришлось обещать людям и реагировать. Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживает самой высокой оценки. Я вам за это очень благодарен. Но опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", - подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства отметил, что война на этом направлении не нужна и украинской стороне. "Нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска", - сказал Александр Лукашенко.
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