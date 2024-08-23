Президент Беларуси: Европе нужен новый договор о мире

Европе нужен новый договор о мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Апостольским нунцием Анте Йозичем, который завершает свою миссию в Беларуси, пишет БЕЛТА.



"Мне с вами легко разговаривать как представителем религиозной конфессии, одной из основных в Беларуси, потому что наши взгляды - руководства Беларуси и Ватикана - практически совпадают, особенно по вопросам безопасности. Безопасности в Европе. Позиции абсолютно созвучны. И это показывает конфликт в Украине, где мы занимаем практически одинаковую позицию, - сказал Президент. - Я с вами абсолютно согласен, и мы давно об этом говорим: Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем (как бы мы ни плакались, живем неплохо), - нам нужен новый договор о мире, нужен новый мир, если можно так сказать, в Европе".



"Но для этого, думаю, что активности нашей церкви католической недостаточно. Надо еще, чтобы в европейских странах были крепкие руководители, которые бы исходили из того, что надо видеть интересы и своих народов. Не только подчиняться и в угоду кому-то действовать. Надо видеть интересы своих народов. К сожалению, пусть они на меня не обидятся, я таковых не вижу", - добавил белорусский лидер.



Александр Лукашенко охарактеризовал самого Анте Йозича как человека умного, образованного и очень деятельного, быстрого и активного. При этом также и доброжелательного.



"Несмотря на определенные ограничения, а в вашей должности они всегда есть (я это хорошо знаю, поскольку сам направляю своих послов в зарубежные страны), вы были человеком порядочным. Поэтому мне приятно с вами встретиться", - сказал глава государства.



Он поблагодарил Анте Йозича за помощь, оказанную при освобождении тридцати белорусских наших граждан после начала СВО в Украине. "Мы это очень ценим и будем помнить", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент упомянул и о своих контактах с главами Святого Престола. "Я с большой теплотой вспоминаю свои встречи с Папой Римским. Мне повезло - все руководители Католической церкви, с которыми я встречался, были также очень серьезными и порядочными людьми", - отметил он.



Александр Лукашенко попросил Анте Йозича подготовить будущего посланника Папы Римского в Беларуси. "Чтобы он был лучше, чем предыдущий - в этом суть прогресса. Но мы будем довольны, если новый посланник Папы Римского будет такой, как Йозич. Мы абсолютно согласны с этим. Еще раз повторяю: мне приятно с вами встретиться, обсудить те вопросы, которые, возможно, накопились в отношениях между Беларусью и Ватиканом и также у Католической церкви в Беларуси", - добавил Президент.

