Президент Беларуси: К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает активность зарубежных спецслужб на территории страны. Об этом он заявил на встрече с руководителями делегаций, участвующими в 19-м заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ, пишет БЕЛТА.



"Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов, - сказал глава государства. - Пытаются создать экстремистские ячейки, формируют некие полки из наших беглых, привлекают наемников".

Александр Лукашенко подчеркнул, что отнюдь не сгущает краски, а наоборот, не может всего открыто сказать в этом вопросе: "Вы меня понимаете. Мы с Российской Федерацией, наверное, уже десятка два задержали групп террористов, которые стремятся прежде всего к террористическим операциям на территории России и Беларуси".

Свидетельство тому - резонансные акции в Мачулищах (когда пытались совершить нападение на военный аэродром и уничтожить российскую технику), Гродно, попытки подрыва железной дороги в разных регионах страны. "Для чего это делается, пояснять вам не надо", - заметил Александр Лукашенко.