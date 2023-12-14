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Президент Беларуси: К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает активность зарубежных спецслужб на территории страны. Об этом он заявил на встрече с руководителями делегаций, участвующими в 19-м заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ, пишет БЕЛТА.
"Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов, - сказал глава государства. - Пытаются создать экстремистские ячейки, формируют некие полки из наших беглых, привлекают наемников".
Александр Лукашенко подчеркнул, что отнюдь не сгущает краски, а наоборот, не может всего открыто сказать в этом вопросе: "Вы меня понимаете. Мы с Российской Федерацией, наверное, уже десятка два задержали групп террористов, которые стремятся прежде всего к террористическим операциям на территории России и Беларуси".
Свидетельство тому - резонансные акции в Мачулищах (когда пытались совершить нападение на военный аэродром и уничтожить российскую технику), Гродно, попытки подрыва железной дороги в разных регионах страны. "Для чего это делается, пояснять вам не надо", - заметил Александр Лукашенко.
"Мы видим очень серьезную активность на территории Беларуси. Понятно, что этот "санитарный кордон" - на тысячу километров окно получилось. Балкон, окно - кто как называет. Понятно, что будут постоянно его стремиться обрезать, чтобы выйти туда через Смоленск, как всегда, к Москве. Откровенно говорю: этого позволить мы не можем и будем всячески со своими союзниками придерживаться этой линии", - добавил белорусский лидер.
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