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Александр Лукашенко в Ереване примет участие в саммите ОДКБ
Президент Беларуси с рабочим визитом направился в Армению. Борт номер один держит курс на Ереван, где Александр Лукашенко примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Лидеры организации обсудят актуальные проблемы и вызовы.
Взаимодействие в области безопасности, а также недомолвки внутри ОДКБ - все это на повестке дня. На месте событий уже работает съемочная группа Белтелерадиокомпании.
Об ожиданиях от саммита Наталья Бреус. Армения принимает лидеров ОДКБ как страна, которая сейчас председательствует в организации, в Ереване все готово к встрече. Данных о том, кто из лидеров шести стран приедет, не было. Александр Лукашенко уже на пути в Армению.
В ожидании встречи лидеров военно-политического блока уже собрались репортеры и журналисты - к встрече приковано большое внимание. Вопросы безопасности сегодня на первом плане. Хватает противоречий и внутри объединения (Карабах, сложности на таджикско-киргизской границе), внешних угроз. Геополитическая обстановка обостряется. Что до переговоров на высшем уровне, проходит совместное заседание представителей внешнеполитических и оборонных ведомств, а также секретарей совбезов.
Чем важен этот саммит для Минска? К Беларуси переходит председательство в объединении. Ожидается, что Александр Лукашенко озвучит приоритеты нашего председательства.
Но в целом с белорусской стороны не секрет: ОДКБ должна быть эффективной организацией, способной решать конфликты. Единство сегодня точно не помешает.
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