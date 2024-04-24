Мы должны быть сильными, чтобы сохранить мир в своей стране - Президент Беларуси

Мы должны быть сильными, чтобы сохранить мир в своей стране, традиции, духовный стержень. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 24 апреля на заседании VII Всебелорусского народного собрания, пишет БЕЛТА.



"Мы должны быть сильными, чтобы иметь возможность защитить слабых, помочь всем, кто нуждается в нашей помощи. Мы должны быть сильными, чтобы нас слышали на международной политической арене. И наш голос звучит в мире и будет звучать", - подчеркнул глава государства.



Президент также отметил: "Мы вместе прошли очень интересный путь к формированию своей национальной демократии - шесть всебелорусских народных собраний, четыре всенародных референдума. Создали основу гражданского общества - общества сильного и патриотичного".



Глава государства отметил, что рассчитывает на общее стремление к экономическому, научному, социальному, духовному и культурному развитию, которое складывается из труда, интеллекта, таланта и нравственной силы каждого.



Александр Лукашенко также заметил: "У нашей Родины кроме нас никого нет. Только мы знаем, каким должно быть будущее Беларуси, какой должна быть наша страна, как сделать ее сильнее. Только мы это знаем, и никто другой".



"Да, было трудно. Будет не легче. Но будет интересно, ибо мы выбрали сильную, суверенную, независимую, мирную Беларусь. И в это сложное, противоречивое время надо выстоять! Мы должны это сделать - время выбрало нас!" - заявил Президент Беларуси.