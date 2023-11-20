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Президент Беларуси на встрече с генсекретарем ОДКБ: Мы переживаем непростой период на постсоветском пространстве

Президент Беларуси на встрече с генсекретарем ОДКБ: Мы переживаем непростой период на постсоветском пространстве

"Мы переживаем непростой период на постсоветском пространстве", - заявил Президент Беларуси во время встречи с генеральным секретарем ОДКБ.

Также Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на ряд вызовов, некоторые конфликты удалось разрешить, как, например, недопонимание между Таджикистаном и Кыргызстаном. Закончилось противостояние и в паре Армения - Азербайджан. Надо думать о будущем.


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Александр Лукашенко обратил внимание на некоторые особенности текущего момента:

"Вы понимаете, что мы переживаем непростой период на постсоветском пространстве. И прежде всего этот период характеризуется некоторыми конфликтными ситуациями на этом постсоветском пространстве, в том числе в зоне ответственности Договора о коллективной безопасности. Я всегда подчеркивал то, что хорошо, что в этот момент на юге, в Центральной Азии мы нашли развязки некоторого конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном. Закончилось противостояние между Арменией и Азербайджаном. Надо думать о будущем, как устраивать там жизнь двух государств. Понятно, что и там, и там проблемы накапливались не один год, не два, не три и не пять. Это давние болевые точки, но наметился позитив в этом отношении. Это не потому что мы председательствовали там, но на этот период (хорошие шаги были) пришелся такой момент, движение, тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве. Еще раз подчеркиваю, в зоне ответственности ОДКБ. Потому что и Армения, и Кыргызстан являются членами ОДКБ".

Саммит ОДКБ пройдет в Минске 23 ноября

Отметим, что в нынешнем году Беларусь занимает пост председателя Организации Договора о коллективной безопасности. 23 ноября планируется провести в Минске саммит ОДКБ, своеобразное подведение итогов работы за год.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Я надеюсь, что данное мероприятие в рамках военно-политической организации в Минске будет как раз способствовать наращиванию наших усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ.

Возвращаясь к теме предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, глава государства отметил, что это мероприятие должно быть организовано и проведено на солидном уровне. Александр Лукашенко поинтересовался у Имангали Тасмаганбетова: "Вы более, наверное, погружены в технологию всех административных процедур мероприятия. Я хотел бы услышать вашу позицию, вашу точку зрения по этому вопросу".

Имангали Тасмагамбетов,Генеральный секретарь ОДКБ, выразил признательность главе государства за возможность обсудить в преддверии важных мероприятий текущую работу в ОДКБ и проблемные вопросы в деятельности организации.

"Что касается исполнения плана мероприятий по реализации решений Совета коллективной безопасности ноябрьской сессии прошлого года и приоритетных направлений Беларуси, из 34 мероприятий 32 исполнены", - подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ.

Что ОДКБ удалось осуществить за минувший год, какие планы организации на год следующий? Приоткрыл завесу тайны генсек организации во время общения с журналистами.


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Имангали Тасмагамбетов,Генеральный секретарь ОДКБ: Состоялась встреча с Председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Председателю Совета коллективной безопасности был представлен подробный отчет о выполнении плана мероприятий по исполнению решения коллективной безопасности ноябрьской сессии 2022 года и выполнению приоритетных направлений Республики Беларусь в период председательства в ОДКБ.

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