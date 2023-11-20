Президент Беларуси на встрече с генсекретарем ОДКБ: Мы переживаем непростой период на постсоветском пространстве

"Вы понимаете, что мы переживаем непростой период на постсоветском пространстве. И прежде всего этот период характеризуется некоторыми конфликтными ситуациями на этом постсоветском пространстве, в том числе в зоне ответственности Договора о коллективной безопасности. Я всегда подчеркивал то, что хорошо, что в этот момент на юге, в Центральной Азии мы нашли развязки некоторого конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном. Закончилось противостояние между Арменией и Азербайджаном. Надо думать о будущем, как устраивать там жизнь двух государств. Понятно, что и там, и там проблемы накапливались не один год, не два, не три и не пять. Это давние болевые точки, но наметился позитив в этом отношении. Это не потому что мы председательствовали там, но на этот период (хорошие шаги были) пришелся такой момент, движение, тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве. Еще раз подчеркиваю, в зоне ответственности ОДКБ. Потому что и Армения, и Кыргызстан являются членами ОДКБ".