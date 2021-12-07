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Президент Беларуси на встрече с главой Башкортостана говорил об углублении сотрудничества
Еще более тесные контакты между Беларусью и российскими регионами помогут не только укрепить связи, но и вместе стать сильнее. Об этом говорили сегодня на встрече Президента с главой Башкортостана Радием Хабировым во Дворце Независимости. В Беларусь прибыла большая делегация из этой республики. С Башкортостаном наша страна плотно связана в сфере сельского хозяйства и машиностроения. И нам есть что предложить друг другу в плане дальнейшего расширения взаимодействия. Сейчас, когда уже сотрудничество прошло испытания локдауном и закрытыми границами, основная задача - выйти на докризисные торговые показатели. За этот год товарооборот между Беларусью и Башкортостаном составил 280 миллионов долларов (это меньше, чем годом ранее). Как отметил Президент, ориентир очевиден - достичь миллиарда.
Беларусь готова делиться опытом с Башкортостаном
Беларусь готова делиться своим опытом по многим направлениям. Как отметил Президент, у нас нет секретов.
В сельском хозяйстве готовы расширять ассортимент продуктов питания на башкирский рынок, равно как и участвовать в строительстве социальной и дорожной инфраструктуры. В гуманитарной, образовательной и культурной сферах российские коллеги проявляют большой интерес по многим пунктам.
Делегация (это более 40 представителей от предприятий) с визитом в Беларуси на три дня. Гости отмечают, что приехали работать.
Глава Башкортостана: Если упустим время сотрудничества, другие побегут впереди нас
Глава Башкортостана отметил, что у Беларуси и российского региона большой и до конца не исчерпанный потенциал для общего развития - не пугают ни COVID, ни санкции. Так, в регионе намерены расширить сборку белорусских тракторов. Заинтересовали российских друзей и наши наработки в сфере АПК. Упомянул в беседе с журналистами Радий Хабиров и беспилотные аппараты - направление, в котором Уфа и Минск уже громко о себе заявили. Возможна и совместная разработка дронов и другой беспилотной авиации.
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