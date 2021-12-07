Президент Беларуси на встрече с главой Башкортостана говорил об углублении сотрудничества

Еще более тесные контакты между Беларусью и российскими регионами помогут не только укрепить связи, но и вместе стать сильнее. Об этом говорили сегодня на встрече Президента с главой Башкортостана Радием Хабировым во Дворце Независимости. В Беларусь прибыла большая делегация из этой республики. С Башкортостаном наша страна плотно связана в сфере сельского хозяйства и машиностроения. И нам есть что предложить друг другу в плане дальнейшего расширения взаимодействия. Сейчас, когда уже сотрудничество прошло испытания локдауном и закрытыми границами, основная задача - выйти на докризисные торговые показатели. За этот год товарооборот между Беларусью и Башкортостаном составил 280 миллионов долларов (это меньше, чем годом ранее). Как отметил Президент, ориентир очевиден - достичь миллиарда.