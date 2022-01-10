Президент Беларуси: Нас ждут серьезные вызовы в перспективе, поэтому ОДКБ необходимо укреплять

"Нас ждут серьезные вызовы в перспективе, поэтому ОДКБ необходимо укреплять", - такое заявление сделал 10 января Президент Беларуси во время онлайн-саммита лидеров Организации Договора о коллективной безопасности. Главная и единственная тема мероприятия - нормализация ситуации в Казахстане. Реакция ОДКБ на события в этой стране была мгновенной, а принятое решение о вводе коллективных миротворческих сил подействовало отрезвляюще на деструктивные элементы. А если просто, партнеры по ОДКБ показали всему миру, что готовы действовать оперативно, четко, чтобы не допустить хаоса и разрыва интеграционных связей и дать отпор внешнему давлению. Обстановка в Казахстане постепенно нормализуется.

Александр Лукашенко прежде не раз говорил: никто не застрахован от подобных событий, а значит необходимо быть бдительными и действовать сообща. Как видим, жизнь это только подтверждает! За саммитом ОДКБ следила политический обозреватель Наталья Бреус.

Всю прошедшую неделю мировое внимание было приковано к Казахстану. 2022-й начался для государства уж очень горячо. Беспорядки и погромы, атака боевиков, попытка свергнуть власть и ввергнуть страну в хаос.

Главная тема онлайн-саммита ОДКБ - ситуация в Казахстане

Все это время лидеры ОДКБ были в тесном контакте. На связи, как расскажут сами, в любое время дня и ночи. Не до праздников, когда происходит такое. Провели не один телефонный разговор, и, надо сказать, реакция Организации Договора о коллективной безопасности была мегаоперативной. Армения председательствует в ОДКБ, поэтому срочный саммит лидеров открывает Пашинян, как ни печально, минутой молчания.









Президент Токаев информирует коллег о ситуации. Он скажет: Казахстан пережил масштабный кризис, самый тяжелый за 30 лет независимости.

Четко прослеживается цепочка шагов по разрушению страны. Недовольство ценами на газ лишь триггер. Власти отреагировали. Но это уже не имело никакого значения для организаторов агрессии.

Президент Казахстана: Страна пережила самые тяжелые дни за годы независимости

Под видом стихийных и якобы мирных протестов развернулась волна массовых беспорядков. А по сути за этой ширмой стартовала террористическая атака. Как по команде подтянулись радикалы, бандиты, мародеры. Вооруженные боевики просто ждали своего часа.

ОДКБ доказала свою эффективность

Президент Казахстана благодарит ОДКБ за настоящее боевое братство.













Несколько дней назад они приняли судьбоносное решение. По сути оно стало переломным в преодолении кровопролития. ОДКБ ввела своих миротворцев для контроля стратегических объектов в Казахстане.

Почерк цветных революций везде один

Президент Беларуси прежде не раз говорил: никто не застрахован от подобных событий - от атак извне, так что нужно быть бдительными и действовать сообща.

Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора. Их сценарий узнаваем, о чем только что сказал Президент Казахстана. За аналогиями далеко ходить не надо: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан. Не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь". Александр Лукашенко пояснил: пусть в этих странах и были свои особенности, но общий почерк виден. "Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве. И прав Президент Казахстана: пройдет немного времени - имена, фамилия, адреса, пароли, явки этих деятелей будут названы. Но надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Накопилось слишком много желающих взорвать ситуации в постсоветских республиках

Белорусский Президент не прячется за дипломатическими формулировками. Не то время. Впрочем, это и не в духе Лукашенко. Максимально погружен в происходящее. Может позволить себе жесткие оценки и предостережения.

Надо понимать, что вокруг близкого нам народа и государства Казахстан накопилось слишком много желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик. Совсем недавно к этому добавился Афганистан. Еще раз подчеркиваю, это наш непреклонный вывод: на границах Казахстана (и это показали события) скопилось немало международных террористов. Это первое. Второе. Для того чтобы преодолеть эти негативные тенденции в наших постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны. Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, что самые близкие народы Казахстана и Кыргызстана должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период, - именно Кыргызстан и Казахстан. Уроки, о которых здесь много говорили, должен извлечь - простите за это - и, прежде всего, Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, - а это уже вы видите там, на месте, - их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Совет коллективной безопасности ОДКБ обсудил ситуацию в Казахстане

Майданный пожар запросто может перекинуться на соседа. Тем более если есть "заинтересанты" подлить масла в огонь. Стабильность в Центрально-Азиатском регионе Западу не нужна. Эксперты говорят о желании ослабить Евразию, а заодно и сдержать экономическое продвижение Китая. И тут все пойдет в ход.

Напомню, что о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центрально-Азиатском регионе спящих ячеек террористов и экстремистов, которые в один момент могут проснуться, неоднократно говорил уважаемый Эмомали Шарипович Рахмон. Мы принимали это к сведению, но, наверное, недооценили риски. Давайте откровенно: порой думали, что нас сея беда минет. Теперь видим, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы. Это очень опасная тенденция. Кто их организовывал и руководил, надо разобраться. Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Беларуси, в других странах, так и в Казахстане мы придем в ту же точку изначально. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

События в Казахстане подтверждают необходимость усиления работы по борьбе с терроризмом и экстремизмом

О ревизии совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму, об усилении этой работы говорил и глава Таджикистана. Эмомали Рахмон не устает это повторять и в формате ОДКБ, и в ШОС, и в СНГ.

В новых реалиях просто необходим пояс безопасности вокруг Афганистана. Радикализм - серьезное оружие в руках недругов.

Хороший повод сейчас собраться в какое-то время и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой. И нам надо это сделать. Чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном. Почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику. Благо, что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас. Он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать. Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях. Необходимо своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Блицкриг в Казахстане сорван, ситуация нормализуется, но этот кейс для ОДКБ - повод задуматься!

Задуматься о дальнейшем укреплении организации. Она сработала - должна и впредь соответствовать времени.

ОДКБ необходимо укреплять

Почти в унисон лидеры констатируют опасность киберугроз. Фейки и вбросы порой бьют похлеще пули. Например, еще не успела нога миротворцев ступить на казахстанскую землю, а в сети методички и ЦУ по дискредитации контингента.

Реакция стран ОДКБ ясно показала, что никому не будет позволено раскачивать ситуацию в регионе и реализовать сценарий цветных революций

Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств, я здесь согласен с Александром Григорьевичем. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций. А всем известно, что путем использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов, о чем ясно и совершенно конкретно было сегодня рассказано Президентом Казахстана, - это хронология событий, которые происходили в Казахстане. Она очевидна совершенно, мы все это видели. Более того, и опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании "спящих ячеек" боевиков. Владимир Путин, Президент России

Главная тема онлайн-саммита ОДКБ - ситуация в Казахстане

Отсюда поручение Комитету секретарей Совбезов ОДКБ в рамках профильных рабочих групп по вопросам инфобезопасности представить предложения, как сообща давать отпор. Российский лидер будет солидарен с нашим Президентом и в том, что события в Казахстане касаются всех.













Главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братская нам страна Казахстан, впредь не застали бы нас врасплох и чтобы мы были полностью отмобилизованы и были бы готовы дать отпор любым провокациям. Владимир Путин, Президент России

Миротворцы помогли стабилизировать обстановку в Казахстане

Миротворческий контингент находится в стране абсолютно в рамках правого поля. ОДКБ откликнулась на просьбу о помощи со стороны руководства Казахстана. Это право на коллективную оборону соответствует статье 51 Устава ООН. Благодаря такой оперативной реакции и удалось взять ситуацию под контроль.

А. Вольфович: Контингент ОДКБ вернется в пункты постоянной дислокации сразу после завершения операции в Казахстане

Контингент, в соответствии с мандатом ОДКБ о проведении миротворческой операции, введен на непродолжительное время - до завершения и стабилизации в стране", - сказал Александр Вольфович. По его сведениям, обстановка в Казахстане постепенно стабилизируется, конфликт близится к завершению. "Север и северо-запад уже взяты под контроль соответствующих государственных органов, как и практически 90 % населенных пунктов, городов и регионов. Еще есть нестабильность в Алматы и Алматинской области, где проходит контртеррористическая операция. По ее завершении контингенты (и сегодня об этом было сказано руководством стран) будут незамедлительно возвращены в пункты постоянной дислокации на территории своих стран. Главы государств подтвердили, что ни один миротворец не останется после этого на территории Казахстана. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

А. Лукашенко: В ОДКБ необходимо повышать уровень политического взаимодействия