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Президент Беларуси назвал еще одного опасного соперника для США
Европейский союз стал серьезным соперником для США. Об этом Президент Беларуси, председатель VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил 25 апреляна заседанииVII ВНС, пишет БЕЛТА.
"У народа всегда вопрос: чего хотят эти западенцы и американцы? Еще раз повторяю: они просто хотят Россию в войне, оторвать ее от наметившегося союза с Китаем. Этого союза нет, но он намечается. Обстоятельства сложились так, что и России, и Китаю надо быть вместе. Американцы это поняли - им нужно вбить клин. Поэтому $60 млрд (американской помощи для Украины. - Прим. БЕЛТА) для них - это не деньги: воюйте, убивайте друг друга", - отметил Александр Лукашенко.
При этом надо учитывать еще один момент, добавил Президент: "Для американцев Китай и Россия - это еще не все противники и враги. Для самой Америки (мы это почувствовали во времена Трампа) очень серьезным соперником является сама Европа, Европейский союз. Особенно с тех пор, когда в альтернативу доллару Европа осмелилась, обнаглела и ввела евро. Это сильная валюта. Американцам никакие противники и конкуренты не нужны".
Именно поэтому, по словам главы государства, США пытаются "нагрузить" Европейский союз войной в Украине: на милитаризацию тратятся огромные деньги, а граждане стран ЕС отправляются на фронт и гибнут там.
"Американцы хотят убить несколько зайцев сразу: ослабить Россию, перегрузив Европу, ослабить ее в том числе. А там, в Тихом океане, разбираться один на один с Китаем, вовлекая в эту драку прежде всего Индию (Англия уже там), Австралию, дай бог Украину и Южную Корею", - добавил глава государства.
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