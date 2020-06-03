Детально обо всех вариантах. Каким будет новый состав правительства - обсуждали во Дворце Независимости

На совещании у Президента обсудили предложения по новому составу правительства. Глава государства уже несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять соответствующее решение. Чтобы люди видели и понимали, кто будет работать на ключевых должностях. Серьезному анализу подвергли действующий состав правительства, на рассмотрение лидеру были представлены новые кандидатуры на некоторые посты в исполнительной власти. Сегодня для обсуждения всех этих вопросов на встречу во Дворец Независимости были приглашены глава Администрации Президента и госсекретарь Совбеза, а также спикеры парламента. Именно ими на протяжении нескольких месяцев были глубоко проработаны все кандидатуры, на рассмотрение Главы государства их представили накануне.



В целом формировать команду последовательно начали еще полгода назад. В конце прошлого и на старте этого года уже был принят ряд заметных кадровых решений, направленных, во-первых, на корректировку экономического, во-вторых, силового блока в правительстве. Такая кадровая ротация была нацелена на укрепление в плоскости экономики и в сфере национальной безопасности.





Предстоящая кадровая ротация в правительстве направлена на укрепление команды. Тем более сейчас проходим непростой этап экономической турбулентности и очень важно сохранить даже минимальную динамику. Президент откровенно рассказал, почему кардинальные перемены в правительстве не нужны.







Понятно, что нынешняя встреча - повод пока еще раз детально обсудить все варианты. Сам Глава государства уже отмечал, что к нынешнему составу правительства по персоналиям у него нет особых претензий. Однако новые решения по управленческой вертикали - это и есть та самая своевременная реакция на вызовы времени. Президент придерживается четкой кадровой политики - в команде должны быть исключительно профессионалы, люди, которые готовы выкладываться на все сто и нацелены работать на результат в нынешних непростых условиях.





