3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Президент Беларуси: Несмотря на трудности, есть веские основания уверенно смотреть в будущее
Несмотря на трудности, есть веские основания уверенно смотреть в будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.
"Наша Конституция дает возможность достойно жить, развиваться, чувствовать себя в безопасности, реализовывать самые смелые планы и начинания на родной земле. Так и должно быть в современной по-настоящему демократичной стране. И главное. Мы сделали все, чтобы наши дети смогли превзойти эти достижения и успехи. Будем помогать и дальше. Теперь дело за новыми поколениями", - сказал глава государства.
"Скажу больше. Несмотря на сегодняшние трудности и все перипетии, у меня есть веские основания уверенно смотреть в будущее. Вселяет эту уверенность наша дружная работа над последними конституционными изменениями, наша недавняя активная избирательная кампания, наше здравое восприятие мировых политических потрясений и военных конфликтов", - подчеркнул белорусский лидер.
По словам Александра Лукашенко, вместе предстоит продолжить более предметный разговор о новых задачах, которые ставит перед страной время.
"Так или иначе все они касаются вопросов сохранения наших ценностей, культурных, духовных приоритетов, определения целей развития государства в условиях новых геополитических рисков (они немалые, мы об этом много говорим), - сказал он. - Мы сделаем это в ходе Всебелорусского народного собрания, сформированного в соответствии с обновленной Конституцией Республики Беларусь. Словом, дел у нас немало - громадье".
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов