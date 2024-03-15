Президент Беларуси: Несмотря на трудности, есть веские основания уверенно смотреть в будущее

Несмотря на трудности, есть веские основания уверенно смотреть в будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.



"Наша Конституция дает возможность достойно жить, развиваться, чувствовать себя в безопасности, реализовывать самые смелые планы и начинания на родной земле. Так и должно быть в современной по-настоящему демократичной стране. И главное. Мы сделали все, чтобы наши дети смогли превзойти эти достижения и успехи. Будем помогать и дальше. Теперь дело за новыми поколениями", - сказал глава государства.



"Скажу больше. Несмотря на сегодняшние трудности и все перипетии, у меня есть веские основания уверенно смотреть в будущее. Вселяет эту уверенность наша дружная работа над последними конституционными изменениями, наша недавняя активная избирательная кампания, наше здравое восприятие мировых политических потрясений и военных конфликтов", - подчеркнул белорусский лидер.



По словам Александра Лукашенко, вместе предстоит продолжить более предметный разговор о новых задачах, которые ставит перед страной время.



"Так или иначе все они касаются вопросов сохранения наших ценностей, культурных, духовных приоритетов, определения целей развития государства в условиях новых геополитических рисков (они немалые, мы об этом много говорим), - сказал он. - Мы сделаем это в ходе Всебелорусского народного собрания, сформированного в соответствии с обновленной Конституцией Республики Беларусь. Словом, дел у нас немало - громадье".

