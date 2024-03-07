Президент Беларуси обсудил с Натальей Кочановой формирование Совета Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой процесс формирования нового состава верхней палаты белорусского парламента, сообщает БЕЛТА.

"Что касается Палаты представителей (нижней палаты белорусского парламента. - Прим. БЕЛТА), работа там идет по вопросам начала работы нового состава. Объем большой. Там распоряжения все отданы", - отметил Александр Лукашенко.

Палате представителей прежде всего предстоит избрать свое руководство, председателей комиссий. Необходимая организационная поддержка будет обеспечена, а дальше уже дело за самим парламентариями. "Я хочу, чтобы депутаты сами определялись, как им жить и работать", - сказал глава государства.

Совет Республики, в свою очередь, является палатой территориального представительства. Ее формирование происходит следующим образом: от каждой области и города Минска на заседаниях местных советов депутатов тайным голосованием избираются по восемь членов Совета Республики; еще восемь членов Совета Республики назначаются Президентом Беларуси.

Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается уже с 12 марта и должно состояться не позднее 21 марта. Сами же выборы в Совет Республики должны пройти 4 апреля текущего года.

"Надо, чтобы это все было очень демократично. Чтобы это было честно. Не для отчета там кому-то. Нам не перед кем отчитываться, кроме своего народа, - подчеркнул белорусский лидер. - Чтобы это было достойно, формализма никакого не было. Все-таки это такой экспертный совет - верхняя палата парламента. Где законы после принятия Палатой представителей еще раз штудируются. Поэтому надо внимательно посмотреть на предлагаемые кандидатуры, которые будут избраны соответствующими советами".

Всего в Совете Республики пять постоянных комиссий. Александр Лукашенко особо акцентировал внимание на подборе кандидатур их будущих руководителей: "Эти пять человек вместе с председателем и заместителем (Совета Республики. - Прим. БЕЛТА) - это будет основное ядро верхней палаты".

"Хотел бы знать, как развернута эта работа (потому что она уже идет) и какие есть проблемы. С точки зрения того, что надо мне подключаться к каким-то вопросам или нет. Парламент нам надо сформировать, потому что роль его возрастает. И это члены Всебелорусского народного собрания. Это, считай, ядро будет там. Это очень важно для нас", - резюмировал глава государства.