Президент Беларуси одобрил проект протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и Вьетнамом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 мая подписал Указ № 202, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола об электронном обмене информацией между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами с одной стороны и Вьетнамом с другой стороны в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.