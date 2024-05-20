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Президент Беларуси одобрил проект протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и Вьетнамом

Президент Беларуси одобрил проект протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и Вьетнамом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 мая подписал Указ № 202, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола об электронном обмене информацией между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами с одной стороны и Вьетнамом с другой стороны в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочен Государственный таможенный комитет.

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