Президент Беларуси одобрил проект соглашения с Китаем о торговле услугами и осуществлении инвестиций

Александр Лукашенко подписал указ №356, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Китайской Народной Республики о торговле услугами и осуществлении инвестиций, пишет БЕЛТА.

Таким образом закрепляется правовая основа для устойчивого и динамичного развития торговых и инвестиционных отношений между двумя странами. Речь идет о создании зоны свободной торговли услугами между Беларусью и КНР, транспарентного, либерального и благоприятного инвестиционного режима для привлечения инвестиций.

Соглашение создает задел для развития сотрудничества в новых сферах при соблюдении (защите) интересов обеих сторон в наиболее чувствительных сегментах экономик.

На проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство экономики.