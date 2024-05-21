Президент Беларуси отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности, но часть новаций уже озвучена

Контрольно-надзорная деятельность в Беларуси будет усовершенствована. Акцент делается на сокращении излишнего количества различного рода проверок и мониторингов, а также мерах для улучшения результатов деятельности предприятий, а не преимущественном применении штрафных санкций. На это направлены новации проекта указа главы государства. Документ рассмотрен на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Главой государства принято решение правительству совместно губернаторами доработать этот проект. Это будет проект не о внесении изменений, а положение в новой редакции, чтобы она была понятна и удобна для использования. После этого проект будет отдан на заключение Комитету госконтроля, после чего будет рассмотрен главой государства. Поставлен срок до августа", - рассказал журналистам по итогам совещания председатель КГК Василий Герасимов.

Как пояснил первый вице-премьер Николай Снопков, документ в целом согласован государственными органами и сбалансирован, решает поставленную базовую задачу - изменение стиля и методов работы контролирующих органов. "Но Президент очень глубоко и тонко чувствует вопрос. И доработка документа - это реакция на позицию председателей облисполкомов. Суть ее заключается в том, чтобы изменить стили и методы целеполагания проверок. Вопрос очень актуален: целью проверки является нахождение нарушения или целью проверки является нахождение нестыковок в законодательстве, несоответствия нормативно-правовых актов (зачастую противоречащих друг другу), которое приводит к нарушениям. Если целью проверки будет являться именно такой формат, то это в конечном итоге будет обеспечивать второе требование Президента - чтобы проверка завершалась не наказанием, а повышением эффективности работы предприятий и отраслей. Поэтому документ отправлен на доработку именно в таком контексте", - рассказал он.

Таким образом, стоит общая цель - помочь предприятиям не допускать впредь выявляемых нарушений и повысить эффективность их деятельности. Президент подчеркнул, что доработанный проект указа в итоге должен быть выгоден для предприятий, общества и прежде всего экономики.

Николай Снопков на совещании доложил, что в проекте указа прописаны два ключевых направления. Первое - минимальное вмешательство со стороны государства в деятельность субъектов хозяйствования. Исключается излишний контроль за счет сокращения проверочных мероприятий и, самое главное, дублирующих функций проверяющих.

"В этих целях проектом указа предлагается установить периодичность проведения мониторингов не чаще одного раза в три месяца. Ввести запрет на проведение мониторингов в течение года после проведения проверки. За исключением случаев наличия сведений о нарушениях законодательства", - добавил первый вице-премьер.

Указом также планируется ввести обязанность проверяющих регистрировать в книге учета мониторинги и мероприятия технического характера. Это, по мнению разработчиков документа, существенно упорядочит практику их проведения. В рамках корректировки Кодекса об административных правонарушениях в него будут включены положения об установлении ответственности проверяющих за невыполнение этой обязанности.

По словам Николая Снопкова, перечень мероприятий технического (технологического, проверочного) характера и порядок их проведения заложен в проект указа. Ранее он определялся Советом Министров. "Данные мероприятия не связаны с проверкой хозяйственной деятельности. Основной целью этих мероприятий является предупреждение возникновения аварий и иных чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваний путем проведения постоянного превентивного контроля и надзора", - пояснил первый вице-премьер.

Например, МВД наблюдает за уничтожением и использованием ампул и флаконов из-под наркотических средств и психотропных веществ. В полномочия Минздрава входит расследование возникновения профессионального заболевания или подозрения на заболевание.

"Указанный перечень оптимизирован путем исключения дублирующих функций. Сокращается около 20 мероприятий. А также установлено ограничение по проведению этих мероприятий. Около половины из них будет проводиться в два раза реже, чем существующие сроки", - рассказал Николай Снопков. Он уверен, что такие меры позволят существенно сократить количество контрольных мероприятий, что даст возможность субъектам хозяйствования сосредоточиться на основных производственных процессах.

Одновременно проект указа предусматривает ряд мер, направленных на смещение акцентов от карательного уклона в сторону профилактики. Предусматривается обязанность для проверяющих определять срок устранения выявленных нарушений, исходя из их специфики и объективной возможности устранения в установленный срок. Этот срок может быть продлен однократно по ходатайству проверяемого субъекта.

Предусматривается запрет на привлечение к ответственности руководителя и работников организации в течение года за нарушения, допущенные до их назначения на должность.

Расширяется перечень грубых нарушений, совершение которых должностным лицом контролирующего органа может повлечь привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности. Соответствующую жалобу проверяемый субъект может подать в вышестоящий контролирующий орган или Комитет государственного контроля. К таким нарушениям, например, предлагается отнести проведение мониторинга в местах, не являющихся общедоступными, без получения письменного согласия субъекта; требование о предоставлении в ходе мониторинга документов и информации, которая не предусматривается мониторингом; требование в ходе проведения мероприятия технического характера сведений и документов, не относящихся к объекту проверки или к объекту, в отношении которого проводится это мероприятие.

Вводится система оценки эффективности работы контролирующих надзорных органов, исключающая привязку к штрафам. Наоборот, в приоритете будет то, как эта работа и конкретная проверка повлияла на эффективность деятельности предприятия. В качестве таких критериев планируется установить удельный вес предупредительно-профилактических мероприятий от всех проведенных; удельный вес отмененных решений или требований от внесенных; удельный вес обоснованных жалоб на действия контролеров в общем количестве жалоб. Соответствующие критерии будут определены правительством в отношении подчиненных ему органов. Органы и организации, подчиненные Президенту, такие критерии разработают самостоятельно.

Второе направление проекта указа - усиление контроля для защиты государственных и общественных интересов, жизни и здоровья граждан. В этих целях проектом указа устанавливается возможность проведения оперативных проверок по вопросам соблюдения законодательства о ценообразовании, а также требований пожарной безопасности в местах пребывания более чем 300 человек. Расширяется перечень оснований для направления материалов проверки правоохранительным органам. Например, в случае неуплаты налогов на сумму более 2 тыс. базовых величин (на данный момент это 80 тыс. руб.).

Закрепляются полномочия органов Госфармнадзора за осуществлением государственного надзора за обращением не только лекарственных средств, но и медицинских изделий.

Расширяется перечень оснований, когда могут быть назначены внеплановые проверки субъектов в течение двух лет со дня их регистрации. Например, к таким основаниям относятся наличие информации о нарушениях законодательства (в этом случае проверка может быть назначена председателем КГК), поручения судов по находящимся в их производстве делам, продолжение совершения выявленного в ходе мониторинга нарушения.

"В целом принятие указа позволит существенно снизить вмешательство контролеров в текущую деятельность предприятий, не ослабив при этом контроль в жизненно важных сферах, своевременно выявлять системные нарушения законодательства и негативные тенденции в экономике и социальной сфере", - резюмировал Николай Снопков.