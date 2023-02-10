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Президент Беларуси подписал указ о получении членства в ШОС
Беларусь ждут в одной из самых глобальных организаций планеты - Шанхайской организации сотрудничества! На финальной стадии - соответствующие процедуры, и наша страна обретет статус полноправного участника.
Глава государства подписал указ о получении членства в ШОС, которым одобрен проект меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества.
Документ определяет общие обязательства Беларуси - соблюдать цели и принципы международных договоров, принятых в организации, сроки присоединения к таким договорам, финансовые аспекты вступления, а также положения о замещении квотных должностей в ее органах.
С 2015 года наша страна является наблюдателем в ШОС. На последнем саммите в Самарканде Беларусь получила единогласную поддержку остальных участников в вопросе получения статуса полноправного членства. С учетом стратегически важного географического положения наша страна способна органично дополнить структуру организации. Речь о транзитном, промышленном и научном потенциале. Важен наш опыт в миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии.
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