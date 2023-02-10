Президент Беларуси подписал указ о получении членства в ШОС

Беларусь ждут в одной из самых глобальных организаций планеты - Шанхайской организации сотрудничества! На финальной стадии - соответствующие процедуры, и наша страна обретет статус полноправного участника.

Глава государства подписал указ о получении членства в ШОС, которым одобрен проект меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества.



Документ определяет общие обязательства Беларуси - соблюдать цели и принципы международных договоров, принятых в организации, сроки присоединения к таким договорам, финансовые аспекты вступления, а также положения о замещении квотных должностей в ее органах.