А.Лукашенко: Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения

Минск и Баку не просто союзники, а давние друзья, готовые в любой ситуации прийти друг другу на выручку. Это тот самый случай, когда уровнем партнерства можно гордиться. Александр Лукашенко встретился сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, который завершает свою дипмиссию в нашей стране. Должность посла он занимал с января 2017 года.

Даже в самые непростые времена Беларусь и Азербайджан оказывали друг другу взаимную поддержку. Примечательный факт: в пандемийный период, когда все контакты ушли в основном в онлайн-формат, президенты смогли встретиться лично. В апреле во время визита белорусского лидера в Баку стороны договорились о создании в Закавказье совместных предприятий и нарастить поставки нефти в нашу страну. Кроме того, Беларусь готова помочь в восстановлении земель, пострадавших от войны в Нагорном Карабахе.





Беларусь - Азербайджан: поставки нефти, промкооперация и экспорт продовольствия

В сложный 2020-й взаимодействие Беларуси и Азербайджана не остановилось. Наоборот, есть чем похвастаться.



Факт Взаимная торговля выросла в 1,5 раза (это почти 450 млн долларов).

Существенная прибавка произошла за счет импорта нефти. Азербайджан присоединился к пулу альтернативных поставщиков.

Уровень сотрудничества между нашими предприятиями машиностроения тоже заслуживает похвалы. В Гяндже уже 14 лет собирают белорусские тракторы. Заработали на этом почти 0,5 млрд долларов. В том числе там идет сборка техники МАЗ и электробусов. Мы увеличили экспорт продовольствия. Хотя последние 5 лет в Баку вообще настоящий бум на белорусские товары. Там каждый знает о сети магазинов "Белорусский".





Азербайджан сейчас изучает белорусский опыт в области строительства агрогородков

Обновлены договоренности по поставкам сельхозтоваров. И глобально: страны традиционно поддерживают друг друга на международной арене. Как говорится, такими партнерами очень дорожат.

В Баку Александр Лукашенко пригласил Ильхама Алиева в Минск. И когда визит состоится, то станет уже шестым. По традиции его нужно обязательно сравнять. Главное, чтобы все выровнялось в плане эпидемической ситуации и пандемия не создавала дополнительных проблем.

