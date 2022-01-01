3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Президент Беларуси поздравил народ Словацкой Республики с национальным праздником - Днем образования Республики
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Став суверенными, наши народы строили свою государственность на принципах гуманизма, социальной справедливости, мирного сосуществования и нерушимости границ, - говорится в поздравлении. - В сегодняшнее непростое время очень важно остановить рост конфронтации, нетерпимости и национального эгоизма в европейском регионе, содействовать диалогу и взаимопониманию".
Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии добрых партнерских отношений со Словакией во всех сферах совместной деятельности.
Александр Лукашенко пожелал дружественному словацкому народу безоблачного неба, благополучия и прогресса: "Пускай новый, 2022 год принесет радость в каждый ваш дом, поддержку родных и близких, приведет к реализации планов и осуществления мечтаний".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе