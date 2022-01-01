Президент Беларуси поздравил народ Словацкой Республики с национальным праздником - Днем образования Республики

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Став суверенными, наши народы строили свою государственность на принципах гуманизма, социальной справедливости, мирного сосуществования и нерушимости границ, - говорится в поздравлении. - В сегодняшнее непростое время очень важно остановить рост конфронтации, нетерпимости и национального эгоизма в европейском регионе, содействовать диалогу и взаимопониманию".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии добрых партнерских отношений со Словакией во всех сферах совместной деятельности.