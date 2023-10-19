Президент Беларуси предлагает Экваториальной Гвинее создать совместную производственную базу

Беларусь предлагает Экваториальной Гвинее создать совместную производственную базу для выхода на рынки соседних африканских государств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуэ, сообщает БЕЛТА.

"Я уже говорил Президенту Экваториальной Гвинеи и еще раз хочу подчеркнуть, что в Беларуси есть все технологии, чтобы поднять вашу страну на более высокий уровень. Вы в этом очень заинтересованы так же. Суть наших предложений заключается в том (и я также говорил во время визита вашего Президента), что мы готовы не только продавать вам продукцию, в которой вы нуждаетесь, мы готовы не только передавать вам технологии, но мы готовы обучить ваших людей работать в условиях этих технологий. И хорошо было бы (это второе направление), если бы у нас с вами получилось создать такую производственную базу в Экваториальной Гвинее, которая смогла бы работать хотя бы на соседние государства", - отметил Президент.

Александр Лукашенко рассчитывает, что нынешний визит министра иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи станет главным этапом в подготовке будущей встречи двух лидеров.

Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ в свою очередь поблагодарил белорусского лидера за встречу и передал ему послание от Президента Экваториальной Гвинеи.

Как сообщалось, в начале сентября Беларусь с официальным визитом посетил Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Программа визита была весьма насыщенной и включала официальные переговоры с Александром Лукашенко во Дворце Независимости, подписание двусторонних документов, посещение предприятий, ознакомление с возможностями белорусских производителей.

Посетить Экваториальную Гвинею с ответным визитом планирует и Президент Беларуси.

Министр иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи прибыл в Беларусь во главе большой делегации. В ее состав вошли министры сельского хозяйства, животноводства и земельного развития, здравоохранения и социального обеспечения, лесов и окружающей среды, социального и жилищного строительства и городского планирования, заместители министров торговли, промышленности и развития бизнеса, культуры, туризма и развития ремесел, финансов и бюджета.

В Минске 18-19 октября правительства Беларуси и Экваториальной Гвинеи провели первое заседание совместной постоянной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Параллельно состоялось завершение межгосударственной процедуры по вступлению в силу рамочного соглашения о сотрудничестве.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества стороны рассматривают сельское хозяйство и продовольственную безопасность (поставки техники, оборудования и продуктов питания, сельскохозяйственные технологии, удобрения, профессиональная подготовка кадров), информационные технологии, здравоохранение, образование, туризм, строительство, развитие сферы услуг, малого и среднего бизнеса, создание производственных мощностей в области деревообработки.