Президент Беларуси предложил поднять на качественно новый уровень сотрудничество с Эфиопией

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эфиопии Сахле-Ворк Зевде с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает БЕЛТА .



Главным достижением в двусторонних отношениях за этот период можно считать крепкую дружбу между народами Беларуси и Эфиопии, отметил белорусский лидер.



"Все три десятилетия Минск и Аддис-Абеба придерживались традиций доброжелательности и доверия, - говорится в поздравлении. - Обе страны - последовательные сторонницы укрепления принципов многосторонности в мировых делах, коллективного поиска ответов на глобальные вызовы и угрозы с опорой на международное право, уважительное отношение к самобытности народов и их возможности самим определять свое будущее. Это позволило заложить прочную основу для поступательного развития белорусско-эфиопского сотрудничества".



Глава государства подчеркнул, что сейчас Эфиопия является для Беларуси очень значимым и надежным партнером в Африканском регионе. "Полагаю, что пришло время поднять двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень, наполнить его весомым практическим содержанием, чтобы получить ощутимые результаты в экономической и гуманитарной сферах", - отметил Президент.

