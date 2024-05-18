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Президент Беларуси предложил поднять на качественно новый уровень сотрудничество с Эфиопией
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эфиопии Сахле-Ворк Зевде с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает БЕЛТА.
Главным достижением в двусторонних отношениях за этот период можно считать крепкую дружбу между народами Беларуси и Эфиопии, отметил белорусский лидер.
"Все три десятилетия Минск и Аддис-Абеба придерживались традиций доброжелательности и доверия, - говорится в поздравлении. - Обе страны - последовательные сторонницы укрепления принципов многосторонности в мировых делах, коллективного поиска ответов на глобальные вызовы и угрозы с опорой на международное право, уважительное отношение к самобытности народов и их возможности самим определять свое будущее. Это позволило заложить прочную основу для поступательного развития белорусско-эфиопского сотрудничества".
Глава государства подчеркнул, что сейчас Эфиопия является для Беларуси очень значимым и надежным партнером в Африканском регионе. "Полагаю, что пришло время поднять двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень, наполнить его весомым практическим содержанием, чтобы получить ощутимые результаты в экономической и гуманитарной сферах", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Сахле-Ворк Зевде отличного здоровья и успехов, а жителям Эфиопии - мира и благополучия.
Фотоиз открытых источников
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