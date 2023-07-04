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Президент Беларуси предложил провести Фестиваль культур ШОС и сделать его традиционным
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести Фестиваль культур ШОС и создать в организации платформу для сотрудничества молодежи. Соответствующие инициативы глава государства озвучил на саммите ШОС, сообщает БЕЛТА.
"Для более близкого знакомства с многообразием культур нашей организации предлагаем рассмотреть возможность реализации масштабного совместного проекта - Фестиваля культур ШОС, сделав его традиционным", - сказал Президент.
Александр Лукашенко предупредил, что все планы ШОС рискуют остаться на бумаге, если не будет усилена работа с подрастающим поколением. "Многое из того, что мы сейчас обсуждаем, будут реализовывать сегодняшние студенты. Нужно подумать над созданием платформы "ШОС для молодежи", - подчеркнул Александр Лукашенко.
В завершение своего выступления глава государства поздравил Астану с принятием председательства в Шанхайской организации сотрудничества. "Не сомневаюсь, что под председательством Казахстана ШОС получит новый импульс в своем развитии", - отметил Президент.
Фото: БЕЛТА
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