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Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию
Сегодня в Москве состоятся переговоры президентов Беларуси и России.
Александр Лукашенко уже прибыл в российскую столицу с рабочим визитом. Ожидается, что главы государств обсудят союзные программы (их 28), а сам диалог станет финальной сверкой часов перед подписанием знаковых документов. Переговоры должны состояться буквально через несколько часов.
Известно, что общее согласие во всем программам достигнуто. Среди самых заметных: договоренности в экономической интеграции. Это в первую очередь единое налоговое законодательство. Помимо социальных дорожных карт есть еще и ресурсные - так Минск и Москва продолжат формирование общего рынка нефти и газа. Встреча обрастает слухами, впрочем, эксперты уверены: ни о какой потере суверенитета речь не идет.
Будущее Союзного государства Беларуси и России
Кстати, если Президенты одобрят все 28 программ, то подписать документы планируется на Высшем госсовете Союзного государства. Его заседание намечено на вторую половину осени. Правительства же соберутся завтра в Минске на союзном Совмине. Детали переговоров узнаем совсем скоро - они назначены на вторую половину дня.
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