Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию

Сегодня в Москве состоятся переговоры президентов Беларуси и России.

Александр Лукашенко уже прибыл в российскую столицу с рабочим визитом. Ожидается, что главы государств обсудят союзные программы (их 28), а сам диалог станет финальной сверкой часов перед подписанием знаковых документов. Переговоры должны состояться буквально через несколько часов.

Известно, что общее согласие во всем программам достигнуто. Среди самых заметных: договоренности в экономической интеграции. Это в первую очередь единое налоговое законодательство. Помимо социальных дорожных карт есть еще и ресурсные - так Минск и Москва продолжат формирование общего рынка нефти и газа. Встреча обрастает слухами, впрочем, эксперты уверены: ни о какой потере суверенитета речь не идет.

Будущее Союзного государства Беларуси и России