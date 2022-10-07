Президент Беларуси прибыл в Санкт-Петербург

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Белорусский борт номер один приземлился в Санкт-Петербурге.



В городе на Неве сегодня пройдет неформальный саммит глав государств - участников СНГ. Участие в нем примет и наш Президент. Лидеры стран Содружества традиционно в таком формате обмениваются мнениями по общим актуальным проблемам.