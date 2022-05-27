Президент Беларуси принимает участие в саммите ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проводится в режиме видеоконференции.

Как сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии, в повестке заседания 15 вопросов. Главам государств союза будет доложено о ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года по итогам 2021 года, о реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2021 год, об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2022-2023 годы.

ЕЭК проинформирует Высший совет о работе в 2021 году по устранению препятствий на внутреннем рынке.

В целях диверсификации экономических связей ЕАЭС члены Высшего совета рассмотрят перспективы переговоров c Республикой Индонезия по заключению соглашения о свободной торговле, а также вопрос о вступлении в силу протокола к временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами - членами и Ираном, подписанного 14 марта 2022 года.

Кроме того, главы государств планируют рассмотреть вопрос по установлению Дня Евразийского экономического союза, приурочив его к дате подписания Договора о ЕАЭС.

По итогам состоявшейся 19 мая встречи в Минске Александра Лукашенко с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем было заявлено о том, что глава государства внес интересные и даже смелые предложения по дальнейшему развитию евразийской интеграции. "Думаю, что мы будем свидетелями непосредственно выступления уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Поэтому не будем забегать вперед. Глава государства изложит сам свое видение. Единственное, что я могу сказать, что Президент верит в развитие Евразийского экономического союза и его идеи и предложения заслуживают внимания и непосредственно реализации в рамках работы Евразийской экономической комиссии", - заявил Михаил Мясникович в интервью БелТА.