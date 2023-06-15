Президент Беларуси принял верительные грамоты послов девяти зарубежных государств

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 15 июняпринял верительные грамотыпослов девяти зарубежных государств, пишет БЕЛТА.



Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Республики Гана (по совместительству), Исламской Республики Иран, Республики Корея, Исламской Республики Мавритания (по совместительству), Мексиканских Соединенных Штатов (по совместительству), Республики Панама (по совместительству), Республики Таджикистан, Королевства Таиланд (по совместительству), Республики Эквадор (по совместительству).



По традиции Президент Беларуси кратко остановился на сотрудничестве с каждой из стран, которые представляют дипломаты.





Про Таджикистан

Президент подчеркнул, что Беларусь имеет давние дружественные взаимоотношения с государствами Азии.

Александр Лукашенко, приветствуя посла Таджикистана, отметил: "С этой страной у нас прочные связи еще со времен Советского Союза. И хотя сменилось уже не одно поколение белорусов и таджиков, узы дружбы и братства никогда не прерывались. Этому также способствуют наши давние дружеские отношения с Президентом Эмомали Шариповичем Рахмоном, который очень много сделал для укрепления белорусско-таджикского партнерства".

Глава государства пожелал послу Таджикистана успешного выполнения дипломатической миссии и плодотворной работы.

Про Иран

Особые отношения у Республики Беларусь складываются и с Исламской Республикой Иран. "Минск и Тегеран всегда глубоко понимали друг друга, находясь под гнетом несправедливых, противозаконных санкций", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь рассматривает Иран как важного международного игрока с огромнейшим экономическим потенциалом. "Сегодня наше сотрудничество выходит на новый этап", - отметил Президент.

Про Таиланд

"Мы всегда рассматривали Королевство Таиланд в качестве одного из перспективных партнеров в Юго-Восточной Азии, - заявил глава государства. - И хорошо понимаем, что нынешний уровень торговли не соответствует имеющемуся потенциалу".

"Видим значительные возможности для расширения двустороннего сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, чему могли бы способствовать активизация белорусско-таиландских контактов, а также обмен визитами на различных уровнях.

Про Республику Корея

Глава государства обратил внимание, что у Минска и Сеула немало примеров успешного взаимодействия по самым различным направлениям: в торговле и инвестициях, науке и технологиях, культуре и спорте.

"Сегодня мы имеем ряд проектов, по которым ведется работа, но этого мало, - убежден Президент Беларуси. - Ситуация в мире сейчас непростая, необходимо приложить максимум усилий, чтобы стать ближе".

Про Гану

"Сегодня мы по-новому открываем для себя Африку. Без Африки нет развития в мире вообще. Будущее - за Африкой, - выразил мнение глава государства. - Заинтересованы в расширении партнерства со всеми государствами континента и готовы обсуждать любые конструктивные предложения".

Александр Лукашенко обратил внимание на наличие существенного потенциала взаимодействия Беларуси и Ганы как по линии политического диалога, так и по линии торгово-экономического сотрудничества.

"Белорусская сторона готова участвовать не только в сельскохозяйственных, но и в инфраструктурных, энергетических и образовательных проектах, реализуемых в вашей стране", - отметил глава государства.

Про Мавританию

Президент Беларуси убежден, что пришло время для более активных контактов с Мавританией. "У нас есть компетенции и технологии, чтобы помочь вашей стране нарастить промышленный потенциал, обеспечить продовольственную безопасность, модернизировать транспортную инфраструктуру, повысить квалификацию кадров", - сказал глава государства.

Про Мексику

Беларусь поддерживает традиционно дружественные отношения со многими государствами Латинской Америки, заявил Президент Беларуси.

"Сегодня мы с большим интересом наблюдаем за ростом влияния Мексики в регионе, - отметил Президент. - Наши государства обладают производственным потенциалом, развитыми промышленностью и сельским хозяйством, возможности которых должны быть максимально использованы для увеличения торговли, несмотря на то, что у вас очень большой и развитый северный сосед".

Про Панаму

Глава государства обратил внимание: "При взаимном интересе мы готовы к проработке с Республикой Панама проектов сотрудничества в таких сферах, как машиностроение, перерабатывающая промышленность, химия, нефтехимия, транспорт, логистика, альтернативная энергетика".

Про Эквадор

Александр Лукашенко заявил о том, что Минск заинтересован в более активных отношениях с Кито.

"Предлагаем эквадорской стороне свои услуги в механизации сельского хозяйства, развитии инфраструктуры, реализации проектов в сферах добычи полезных ископаемых и оборудования. Об этом уже было сказано, когда я посещал эту прекрасную страну", - резюмировал глава государства.