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Президент Беларуси призвал датчан поддержать белорусские мирные инициативы и бойкотировать нелегитимные ограничения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Дании с Днем Конституции, которой в 2024 году исполняется 175 лет, сообщает БЕЛТА.
В сегодняшних реалиях Конституция каквысший правовой документ имеет особое значение в защите суверенитета и независимости страны, обратил внимание Президент. Он подчеркнул, что белорусы, как и датский народ, ответственно относятся к закону, что определяет не только права, но и обязанности. "Считаем, такие же подходы касаются и международных соглашений, которые создают необходимую основу и гарантии безопасности для мирового сообщества", - отметил Александр Лукашенко.
Глава государства призвал датчан поддержать белорусские мирные инициативы, обеспечить выполнение достигнутых договоренностей и бойкотировать односторонние нелегитимные ограничения, которые не имеют никакого смысла, а только разрушают доверие и уважение.
"Белорусы будут всегда открыты для равноправного конструктивного взаимодействия с датчанами в интересах сохранения безопасности и устойчивого развития общего европейского пространства", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси пожелал дружественному народу Дании мира, благополучия и процветания.
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