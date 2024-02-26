Президент Беларуси призывает к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС и перениманию опыта Союзного государства

Но это, по словам Александра Лукашенко, не главное. "Главное, что у нас в самом союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать. Экономического характера. Нам бы хотелось, и это надо сделать в период вашего председательства, поскольку сам Казахстан играет очень важную роль в союзе, чтобы мы убрали всякие барьеры, которые еще, к сожалению, существуют у нас. Нам надо договориться по поводу энергетических вопросов, чтобы были равные возможности у государств. Надо единые рынки газа, нефти. Общий рынок надо создавать. От этого мы никуда не уйдем. Вы видите, как ситуация складывается вокруг, и сами обстоятельства подталкивают нас к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза", - заявил белорусский лидер.



Бакытжан Сагинтаев с 1 февраля вступил в должность председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, а до работы в ЕЭК занимал ряд важных государственных постов в Казахстане. "Вы человек опытный, прошедший немалый путь. Наша организация - это организация экономического характера. Принципиальный подход Казахстана к этим вопросам я очень хорошо знаю, поскольку с Нурсултаном Абишевичем (первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. - Прим. ред.) был у истоков создания этой организации. Нынешнее руководство Казахстана привержено этому курсу - именно экономической направленности Евразийского экономического союза, - сказал глава государства. - Думаю, что, используя ваш опыт и вашу прежнюю вовлеченность в экономические процессы, нам удастся немало сделать. Главное - вы инициируйте, не молчите. Думаю, вы будете таким решительным человеком и будете предлагать то, что, вы видите, является препятствием в развитии нашего Евразийского экономического союза".



Александр Лукашенко подчеркнул, что основой крепких межгосударственных отношений является экономика. "Будет экономика - будет и политика, и дипломатия, и военные отношения мы будем развивать. Поэтому надо создавать смелее на принципах кооперации совместные предприятия, финансировать их. На нас вы всегда можете рассчитывать. Тоже откровенно говорите то, что мы должны сделать. Если мы чего-то совсем не можем сделать, мы вам откровенно об этом скажем. Но пока таких вопросов нет, которые бы мы могли обойти и не участвовать в развитии нашего союза", - сказал глава государства.