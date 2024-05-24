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Президент Беларуси призывает оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства

Президент Беларуси призывает оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. Об этом он заявил на переговорах в расширенном составе с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

По словам главы государства, в сфере промышленности стороны планируют продолжить конкретную работу по реализации совместных импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении, станкостроении, военно-техническом сотрудничестве. "Иными словами, в направлениях, обеспечивающих достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности наших государств. Все решения мы с Вами, Владимир Владимирович, приняли. Правительства должны в сжатые сроки их реализовать", - подчеркнул белорусский лидер.

"Прежде всего необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. От этого выиграют обе стороны", - уверен Александр Лукашенко.

В этой вязи он отметил, что многие конвейеры на предприятиях Беларуси и России работают на компонентах друг друга. "На законодательном уровне не должно быть никаких защитных мер от своих партнеров. Защищаться нужно от тех, кто ввел против нас санкции", - сказал Президент.

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