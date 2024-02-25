Президент Беларуси проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов и ответил на вопросы журналистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов.



Глава государства традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры.



Вместе с Президентом на избирательный участок приехал и его сын Николай. Кстати, в этом году он впервые и сам проголосовал на выборах.



"Свой выбор я основывал на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди, поэтому, кроме профессионализма, должна быть еще надежность, преданность белорусскому народу", - рассказал Александр Лукашенко на избирательном участке.



Лукашенко на избирательном участке: Голосую за профессионализм и преданность белорусскому народу Отвечая на вопросы журналистов после голосования, Глава государства обратил внимание, что конечная цель у беглых в любом из их сценариев одна - госпереворот и захват власти. "Все равно, вдолгую они будут играть или в короткую, цель одна - надо Беларусь развернуть в обратном направлении. А для того, чтобы ее развернуть, надо свергнуть ныне действующую власть. Это будет очень сложно, я уверен. Особенно после проведения единого дня голосования, выборов. Потому что изберем мы абсолютно надежных, толковых людей, понимающих, какие задачи стоят перед нашим народом. Поэтому ни один из вариантов, даже самый радикальный, у них (беглых. - Прим.) не пройдет в Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.







В стране уже сделаны выводы из событий прошлых лет, поэтому сейчас нечего и надеяться осуществить задуманные сценарии, убежден Президент. "Но будут пробовать, будут качать, - заметил Глава государства. - Они себя считают сильными, щеки надули, раздулись: "Такие мы большие. А тут какая-то Беларусь, надо ее растоптать и ближе продвинуться на восток, к ресурсам, поближе к Москве". Мы это понимаем".



Беларусь, по словам Президента, вместе с Россией рассматривает разные сценарии развития событий и противодействует этому. "Мы всегда будем едины с Россией. В такой ситуации мы противостоять можем любому противнику, - заявил Александр Лукашенко. - Потому что нынешний мир - это сила, понимают только силу. Если мы, простите меня, сопли распустим и будем бороться за демократию и некую эфемерную свободу, - вы увидели, свобод этих нет, демократии нет и те, кто нам подкидывали, видите, какая у них "демократия"... Поэтому нам надо видеть свои цели, свои интересы, быть искренними, проводить политику справедливости. Тогда это будет единство нашего народа. Не без того, что кто-то выползет из-под плинтуса, вякнет, но это в любом обществе бывает. Поэтому все эти сценарии нереализуемы. Мы это все прекрасно видим. Можете даже не волноваться".



Касательно участившихся в последнее время провокаций и нарастающей активности на границах с Беларусью со стороны ее западных соседей, журналисты уточнили, есть ли то, о чем еще не известно широкой аудитории. "Для того чтобы мы могли противостоять, мы должны информировать людей. Наше общество должно быть абсолютно информировано", - объяснил Глава государства. При этом, заметил он, нет цели создать напряженность, взбудоражить общество, а наоборот, таким образом власть предупреждает людей, чтобы они были осведомлены, не поддавались на провокации, противостояли им. "Если мы будем от вас скрывать, у нас ничего не получится (в плане совместного противостояния и сохранения мира и спокойствия на белорусской земле. - Прим.). Поэтому мы вас информируем даже о крайних вариантах", - сказал белорусский лидер.



В качестве примера он привел недавнюю историю, когда предал огласке планы беглых "победить" Россию, отдать западные территории Беларуси и Украины Польше, а Беларусь увеличить за счет российских земель. "Это наши "тихушки-лахушки" с американцами вели диалог и я взял цитату прямо из этого материала. Я счел необходимым общество об этом проинформировать, чтобы показать, чего они (беглые. - Прим.) стоят", - рассказал Александр Лукашенко. Еще один пример - преданные огласке планы беглых по захвату отдельного небольшого населенного пункта, в частности, назывались Кобрин и Малорита. "Клочок захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска, - напомнил Президент о планах беглых. - Это не блеф. Такие обсуждаются планы. Мы информируем вас по всем направлениям".



Александр Лукашенко ответил на вопрос, пойдет ли он на следующие президентские выборы.



"Пойду, пойду, пойду. Передайте им (беглым. - Прим.), что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе (для меня, поверьте, это очень важно - ни один человек, ответственный Президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой), чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", - заявил Глава государства.



Александр Лукашенко убежден, что оставлять президентскую должность в такой непростой и неопределенный период будет равнозначно предательству.



Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли воспринимать эти слова как однозначное заявление и начался ли уже новый электоральный цикл, Глава государства подчеркнул: "О том, что это электоральный цикл и что нас будут качать до президентских выборов, и они будут апогеем всего, я уже много говорил. Это и есть цикл. Официально или не официально - какой вопрос, такой и ответ. Я ответил так, как задали мне вопрос. Если надо конкретизировать, то я абсолютно серьезно и искренне скажу: ничего нового пока сказать не могу".



"Впереди еще год до президентских выборов. Многое может измениться. Естественно, я и все мы, общество, будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе и в какой ситуации мы подойдем через год к голосованию", - добавил Александр Лукашенко.



Президент заявил, что сейчас думает о другом: как достойно провести Год качества. "Чтобы, даже если нынешний Президент не пойдет на выборы, вы запомнили. А последнее все запоминается. Поэтому этот год будет очень активным, и я на это настраиваю общество и всю вертикаль власти, которая честно и добросовестно трудилась и будет трудиться до выборов", - отметил белорусский лидер.



Александр Лукашенко назвал журналистам главные качества для Президента Беларуси.



"Я знаю, что многим чиновникам не нравлюсь, потому что жестко требую выполнения хотя бы наших договоренностей и принятых Президентом решений. Если они не будут выполняться, тогда рухнет вся конструкция власти и общество утонет. Да, я это понимаю. Наверное, и журналистам я не всем нравлюсь из-за своего характера и прочее. Но благо в том, что журналисты, а потом и общество благодаря журналистам начинают понимать: вот Лукашенко там что-то сказал, жестко потребовал - оказалось, он прав", - отметил Александр Лукашенко.



Лукашенко рассказал, какие качества должны быть у Президента Беларуси Президент привел в пример борьбу с коронавирусом: белорусский подход одобрили не сразу, а потом оказалось, что решения Главы государства были наиболее оптимальными в разгар пандемии. В стране не стали вводить локдаун, закрывать заводы и предприятия. Выверенные действия принесли свой эффект. "Весь мир шел в другом направлении. Кто оказался прав?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.



"Это моя работа: сидеть, думать, и, использовав опыт и свои знания, я должен прогнозировать. Если этого у Президента нет, нечего этим и заниматься. Поэтому это главное качество Президента. Естественно, должна быть железная интуиция. А самое главное - ты всегда должен помнить, откуда ты пришел, быть земным человеком. Помнить, что 10 миллионов человек и миллиона три, которые сюда приезжают отдыхать, - это люди, которым ты должен. Ты им обязан", - заявил Александр Лукашенко.



Оценивая конкуренцию на нынешних выборах, Президент отметил, что "не те уже времена, когда толпой шли на выборы".



"Люди начинают понимать, что в Беларуси, к примеру, Президент - это не царь, это не Бог, это очень тяжелая работа. И загрузить на себя в нынешней ситуации этот груз нашей страны не каждый решится. Точно так и парламент, - отметил Александр Лукашенко. - Роль парламента будет повышаться. Ежемесячно, ежегодно. Часть полномочий мы уже передаем парламенту и другим органам власти. Идет определенная перестройка, поколения меняются".







Глава государства упомянул недавнее заявление руководителя Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко: если кто-то хочет шоу на выборах, надо идти в цирк.



"Это очень серьезное мероприятие. Особенно в момент модернизации нашей власти. Нас могут покритиковать: какая-то слабая модернизация. Но мы всегда говорили, что везде все процессы должны носить эволюционный характер. Если пойти резко - тоже можно сейчас, но это революция. Лимит революций мы и россияне уже исчерпали. К чему это может привести - Украина. Они тоже лимит исчерпали, но попробовали в 2014-2015 году, майданули. Вот к чему привели эти резкие повороты. Поэтому мы спокойно идем, модернизируя свою систему. Но надо сделать, чтобы она устаканилась, по-народному говоря", - подчеркнул Президент.



Во время общения с журналистами Александр Лукашенко рассказал, что наблюдатели от ОБСЕ не просились приехать на нынешние выборы в Беларусь.



"Все, кто просился к нам приехать, мы, по-моему, никому не отказали. Если бы ОБСЕ (наблюдатели от этой организации. - Прим.) захотело к нам приехать и сделало бы такой запрос, мы бы его рассмотрели. Скорее всего положительно. Но они не просились. А почему мы ползти к ним должны? Это наши выборы", - сказал Глава государства.



Лукашенко: Наблюдатели от ОБСЕ не просились приехать на нынешние выборы

Александр Лукашенко напомнил, как на прежние выборы наблюдатели от ОБСЕ приезжали уже с итоговым заключением: "Они заранее подготовили протокол - заключение. И потеряли. Наши ребята нашли, сфотографировали и мне на стол. Слушайте, два дня до выборов, предварительное голосование идет - они уже перечеркнули наши выборы. Ну зачем их сюда звать?" А после выборов, продолжил Глава государства, один в один была озвучена та изначальная заготовка.



"Ну какой смысл приглашать? Поэтому ни россияне, ни мы их не приглашаем. Но если бы они захотели побывать у нас на выборах, попросили мандат соответствующий, мы бы его рассмотрели и, уверен, мы приняли бы их просьбу, - заявил Президент. - Пока же еще не поздно. Главное же - считать, они говорят. Пусть приезжают до вечера. Вот я их всех без виз запущу в Беларусь. Захотят - пусть приезжают. После выборов пусть приедут. Опытные люди увидят обстановку и могут соотнести итоги выборов с той реальной действительностью, которая будет складываться после выборов".



"Абсолютно искренне и честно скажу: нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. У нас это праздник. Так было всегда. И если в советские времена как-то фальшивили (я же помню): все было - и буфеты, и выпить, и закусить, но это было как-то натянуто, без души. У нас это душевно все проходит. Поэтому мы проводим искреннюю, честную политику и точно такие выборы. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам нужна спокойная жизнь А во имя этого мы будем делать все", - сказал Глава государства.



Лукашенко: Нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет

Он напомнил аксиому о том, что дрожащими руками власть не держат. "И никто никому власть не отдаст и не подарит. Но это должно быть основано на доверии народа к этой власти. Я считаю, что у нас в подавляющем сегодня большинстве народ власти доверяет. Хотя и критикует. Это нормально", - отметил Александр Лукашенко.



Журналист турецкого СМИ в вопросе Главе государства отметил, что люди на избирательных участках голосуют свободно, однако западные страны по-прежнему считают выборы в таких странах, как Беларусь, Турция, Россия, Иран, недемократичными и используют это как оружие.



На этот счет Президент подчеркнул, что в каждой стране проводят выборы для своего народа, будь то Турция, Беларусь, Россия или Китай. "И мы будем делать так, как выгодно нашим людям. Выборы покажут. Любые выборы, в том числе наши "недемократичные", ответят на многие вопросы", - заметил он.



Глава государства обратил внимание на спокойную обстановку в ходе выборов в Беларуси. Нет никаких столкновений и мятежей или даже попыток сделать это. "Не видели и не увидите. Потому что мы умеем делать выводы из своих ошибок. Мы видим свои ошибки и делаем соответствующие выводы", - отметил белорусский лидер.



Что касается признания выборов, например, в Турции, Александр Лукашенко задал журналисту риторический вопрос: "Вам это очень надо?" "Ну признают они вас. Ну если Турция развяжет войну на Ближнем Востоке и еще на Израиль пойдет (не дай бог, конечно) - вот это будет для них благодать. Ограниченные конфликты по всему миру в разных точках - это то, чего они хотят. Тогда о многополярности меньше будут говорить, останется однополярный мир, и американцы, как раньше было, как жандарм, засучив рукава (руки по локоть в крови), будут расхаживать по всей планете. Только турецкому и белорусскому народам и другим это не надо. Они (на Западе. - Прим.) хотят решать вопросы, как в Украине, чужими руками", - сказал белорусский лидер.



Глава государства также обратил внимание на пример того, в какой ситуации оказалась "демократичная" Украина: "Чего добилась Украина? Она же уже такая "демократичная" - дальше некуда. И эти обезумевшие, особенно европейцы (ладно, американцы - понятно, чего они хотят, но эти чего подвякивают?), говорят, что в Украине истинная демократия. Вам нужна такая демократия, как в Украине? Нам не нужна. Никому не нужна война. Вот к чему привела их демократия. Они давно забыли, что такое демократия и свобода. Поэтому надо успокоиться и делать свое дело. Делать все это в интересах собственного народа".



Еще один вопрос Главе государства касался перспектив мирного урегулирования конфликта в Украине и появления для этого новых оснований. "Оснований больше, чем достаточно. Вы видите, как развиваются события в Украине - развиваются плохо", - сказал Президент. При этом дело не только в ситуации с Авдеевкой, заметил он. "С Авдеевкой все было бы давно решено, если бы россияне воевали, как в Отечественную войну, - сотни тысяч людей бросили, не важно, сколько погибнет. Я знаю точно, насколько аккуратно и осторожно приходится работать военным России и Президенту Путину, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Он мне всегда говорит: "Жалко людей. Могли бы быстрее, но погибнет очень много людей". Дело не в Авдеевке, других точках, а дело все в том, что погибнет много людей".



"Я вижу, что россияне очень серьезно взяли курс на мирное урегулирование этого конфликта, особенно сейчас. Не хочется в пекло бросать людей", - подчеркнул Президент.



Однако противоборствующая сторона, Украина и ее союзники, считает, что, раз они "большие" и у них большой ВВП, то проиграть войну они не могут, отметил Александр Лукашенко. "Хотя не так надо оценивать. Не так это все оценивается. А решительностью народа и материальными ресурсами, резервами, - сказал Глава государства. - У кого больше? У России. Оно в земле лежит. А в Америке и Европе есть евро и доллар, которые они печатают, но это все рухнет, это бумажки. А в России развернулся ВПК, они производят огромное количество вооружений".



В этой связи натовцам стоит задуматься, как потом Россия будет использовать то громадное количество самых современных боеприпасов, другого вооружения, которое сейчас производит, заметил белорусский лидер. "Поэтому думайте головой. Остановитесь сейчас. Есть возможность договориться. Денацификация, демилитаризация и прочее - это термины. Это все решается за столом переговоров. Это пока политика. Но если Запад будет так "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как "Отче наш", - подчеркнул Глава государства.



По его словам, украинские военные это понимают. Тем более что они видят, какое количество людей гибнет: "Бросают неподготовленных людей, люди идут, как на убой, понимают, что это билет в одну сторону. И очень-очень много такой информации".



"Если сейчас не пойти на переговоры с Россией украинцам, они полностью потеряют Украину, - заявил Президент Беларуси. - Как только побегут сейчас украинские солдаты или просто перестанут воевать, поляки западную часть Украины прихватят (что нам неприемлемо, мы тут будем на стороне украинцев), а южную часть до Приднестровья Россия отрежет. Что останется, один Киев?"



Александр Лукашенко убежден, что сейчас надо идти на переговоры, чтобы сохранить Украину. "А дальше… Об этом уже сказано, многие знают (и на Западе), что россияне согласились восточные земли отдать на рассмотрение будущим поколениям - проведут референдум: захотите в Украине жить - будете в Украине, в России - в России. Это отступление, - сказал Глава государства. - Крым есть Крым, это российская земля, российская территория, так считают россияне. И Запад с этим тоже согласен".



Именно в настоящее время, по словам Президента, есть очень много поводов для переговоров, и в этом направлении надо двигаться.



Во время общения с журналистами на участке для голосования Глава государства рассказал о приоритетах в отношениях Беларуси и России.



"Надо делать то, что мы делаем. Надо с уважением относиться друг к другу, как мы сейчас делаем", - сказал Александр Лукашенко.



Глава государства напомнил, что в отношениях Беларуси и России были разные этапы - иногда между странами возникали серьезные разногласия. Но Президент Беларуси еще до начала конфликта в Украине говорил, что в экономике и политике все может быть, но общая безопасность для Беларуси и России - это святое. "Наступят времена, когда мы спина к спине будем стоять друг к другу и защищаться", - предупреждал Александр Лукашенко.



Правда, в России эти заявления белорусского лидера тогда не воспринимали серьезно: мол, в стране достаточно ракет высокой дальности, чтобы защитить себя и без поддержки Беларуси. "Это было сказано мне в глаза. Я спокойно это перенес. Как историк вам говорю: самые острые вопросы решались здесь, в эпицентре была Беларусь. Что изменилось? Ничего. И тогда я политиков России об этом предупреждал. Это, может быть, пять, может, семь лет тому назад было", - добавил Александр Лукашенко.



Отвечая на вопрос, Президент отметил, что на постсоветском пространстве существует несколько международных объединений с различным уровнем интеграции. Самое большое по численности - Содружество Независимых Государств. Один из главных принципов СНГ - зона свободной торговли. Евразийский экономический союз - уже более продвинутая структура.







Более глубокая интеграция сложилась между Беларусью и Россией. "Мы сохранили этот проект и спокойно в этом плане идем", - отметил Александр Лукашенко.



При этом Президент подчеркнул, что Беларусь и Россия должны оставаться двумя суверенными и независимыми государствами. Они могут создать уникальное и мощное объединение. "Сегодня говорить о том, что "белорусы на коленях", "Беларусь стоит перед Россией, завтра включим в состав России" - даже ты, работая в России, никогда бы за это не проголосовал", - обратился Глава государства к представителю российских СМИ.



Александр Лукашенко подчеркнул: ни в России, ни в Беларуси не поддержат объединение двух государств. Такой шаг не принесет пользы и сделает лишь хуже. "Надо step by step, шаг за шагом, спокойно, эволюционно решать те проблемы, которые перед нами стоят", - убежден белорусский лидер.



Президент напомнил, что с санкциями многие вопросы в белорусско-российских отношениях отпали сами по себе. Беларусь стала активнее работать на соседнем рынке, а ее продукция оказалась как нельзя кстати восточному соседу. "Мир изменился, и мы стали востребованными у друг друга. То есть проблема есть - решаем. Не надо забегать вперед", - отметил Александр Лукашенко.



"Если в России особенно, да и у нас в Беларуси кто-то думает, что Союзное государство - это завтра объединимся, в Кремле будет власть и так далее… Слушайте, я "уходящий" Президент (я об этом часто говорю), но абсолютно убежден: кто бы ни пришел после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных, независимых государства. Мы умные, образованные люди, чтобы создать такое объединение суверенных, независимых государств, чтобы мы могли быть сильнее, - уверен Александр Лукашенко. - Надо спокойно идти, решать вопросы, которые возникают".



Президент также рассказал о том, что ЕАЭС может позаимствовать в своей деятельности от Союзного государства.



"Что касается зон свободной торговли и ЕАЭС, то мы рассматриваем все заявления и предложения, - подчеркнул Глава государства. - Их немало, вы видите, что и Иран, и арабские страны стремятся иметь с нами зоны свободной торговли, чтобы более свободно торговать. Поэтому мы открыты для этого. Иногда, бывает, и какие-то амбиции, абсолютно справедливые амбиции…"



"Допустим, Китай. Зачем иметь там зону свободной торговли, если есть ШОС - более широкая организация, где можно было бы иметь такую зону свободной торговли, как ЕАЭС, заимствовать это", - отметил Александр Лукашенко.



Президент также выразил мнение: "ЕАЭС должен в свою очередь позаимствовать у нас - открытие границ и полная свобода для перемещения людей, для рабочей силы. У нас сегодня здесь нет никаких сдерживающих факторов, мы все в этом плане делаем для людей".



"Думаю, что ЕАЭС должен идти по этому пути", - считает Александр Лукашенко.



"Далее - у нас в Союзном государстве есть и политическая, и дипломатическая составляющие, и военная, чего нет в ЕАЭС", - заметил он.



"Думаю, что это главные вопросы, которые надо видеть ЕАЭС и перенимать от Союзного государства", - резюмировал Глава государства.



Во время общения с журналистами Александр Лукашенко высказался о позиции Армении насчет ОДКБ.



"Мы на это реагируем абсолютно спокойно. Мы обсуждали с президентами в Казани эту проблему косвенно. Абсолютно спокойно. Никто с ума не сходил. Надо Армении быть в ОДКБ - мы никого не выгоняем, всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать, как своего союзника. Не захотят они быть в ОДКБ - оно не рухнет, не разрушится", - сказал Глава государства.



Вместе с тем официальных уведомлений от Еревана пока на этот счет не поступало, уточнил белорусский лидер.







Он обратил внимание, что в Армении система власти так устроена, что вопрос о членстве в ОДКБ должен решаться в парламенте: "Там Пашинян не может принять решение, входить или выходить. Там парламент принимает решение. Думаю, здравомыслящих людей в парламенте Армении большинство. Обид никаких на нас быть не может, на ОДКБ".



Лукашенко: В Беларуси абсолютно спокойно реагируют на заявления армянской стороны насчет членства в ОДКБ

Глава государства отметил, что на эту тему уже не единожды говорили, и надо понимать, что для всех членов ОДКБ Азербайджан не чужая страна. "В ОДКБ немало мусульманских стран. Вы тоже это понимаете. Отсюда отчасти соответствующая позиция. А, в-третьих, а Армения что, хотела, чтобы мы втянулись в войну Армении с Азербайджаном? Так до сих пор бы шла эта война и погибли бы тысячи людей, - заявил белорусский лидер. - Я считаю, что Азербайджан и Армения, к сожалению, через войну в итоге пришли к правильному решению вопроса. Армения (и они это признали) оккупировала пять или шесть районов азербайджанских".



Президент напомнил, что в свое время фактически играл роль посредника между Баку и Ереваном в попытке мирно урегулировать территориальный спор, а Президент Азербайджана Ильхам Алиев на протяжении ряда лет не только призывал к мирному урегулированию, но и предлагал финансовую поддержку армянской стороне: "Я невольным посредником оказался - из Баку ехал в Ереван и передавал эти сигналы. Вплоть до вложений в экономику Армении миллиардных инвестиций. Азербайджан - богатая страна. Было очень много предложений по-хорошему решить этот вопрос".



Тем не менее, в прежние годы руководство Армении не шло на мирное урегулирование и проблемные вопросы накапливались. "Это все накапливалось и рухнуло на Никола Воваевича Пашиняна (нынешнего Премьер-министра Армении. - Прим.), на его правительство. Он-то вообще мало виноват в том, что произошло. Но эту проблему надо было решать. Тем более, оккупированные Арменией районы азербайджанские - это пустыня была. В самом красивом месте, в теплом, уютном, где могли жить люди. Более миллиона беженцев азербайджанских - огромный груз на Азербайджане и многие другие проблемы", - отметил Глава государства.



"Ну, довоевались. Какая наша позиция должна была быть? Армяне - наши близкие, наши родные люди. А Азербайджан что, чужой? Поэтому мы попали в такую ситуацию. И ведь там не было причин вступления ОДКБ в этот конфликт. Абсолютно не было для нас повода даже", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Он обратил внимание также на контакты Армении с Францией. "Они же все время там во Франции с Эммануэлем Макроном общаются. Последовали заявления - Франция поможет и системами ПВО, и в военной области, и в экономике. В общем, возьмет Ереван на плечи и понесет. Никто никого не понесет. Вы видите, что происходит во Франции. Поэтому политикам в Ереване надо очнуться и, по-народному говоря, не надо терять то, что есть", - посоветовал Президент Беларуси.



Он привел в качестве примера Грузию: "Слава богу, устанавливаются нормальные отношения прежде всего с Россией, с нами, экономика поднимается. Попробовали легкого хлеба на Западе. Американцы уже про Грузию забыли. Как только грузины шевельнулись в том плане, что это их страна независимая и суверенная, Запад начал на них давить. В том числе и прежде всего США. Ну так надо сделать соответствующий вывод. Никому они на Западе не нужны. Там тысячи проблем".



"Сегодня, к примеру, в США Байден будет поддерживать Украину, Армению и так далее. Завтра власть сменится и Трамп скажет: "Слушайте, я вас не знаю. Друзья мои, я вас в первый раз вижу!" - добавил Глава государства.



Он еще раз призвал не терять то, что держишь в руках: "Выйти просто, а вот зайти будет сложно. Пример опять же - Грузия. Ну, вышла она из СНГ и всех структур. Что это, лучше для нее? Нет. Желательно вернуться. А вернуться всегда сложнее. Тут и потеря лица, и прочее".



Александр Лукашенко посоветовал армянской стороне не торопиться и не делать резких движений. "Не спешите. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то. Ну, если вам что-то не нравится, ну, не приехали, - сказал он. - Время многое меняет. И ситуация изменится вокруг Армении, Азербайджана. Вообще в мире изменится. Поэтому таким компактным небольшим государствам, как Армения, Беларусь и другие, не надо делать резких движений. Тонкий лед - провалимся, не достанет никто. Наоборот, ногой толкнут, чтобы там и захлебнулся. Не надо спешить армянам. Мне кажется, что Никол Воваевич просто поторопился и сделал эмоциональное заявление".