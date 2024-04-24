Президент Беларуси проголосовал на выборах руководства ВНС

Согласно законодательству о ВНС, выборы председателя, его заместителя и Президиума Всебелорусского народного собрания осуществляются путем тайного голосования. Специально для этой процедуры во Дворце Республики оборудованы кабины для голосования, а избранная Счетная комиссия позже в течение дня озвучит результаты.