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Президент Беларуси проголосовал на выборах руководства ВНС
Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах руководства VII Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.
На пост председателя ВНС делегатами выдвинут Александр Лукашенко, заместителя председателя - Александр Косинец.
Согласно законодательству о ВНС, выборы председателя, его заместителя и Президиума Всебелорусского народного собрания осуществляются путем тайного голосования. Специально для этой процедуры во Дворце Республики оборудованы кабины для голосования, а избранная Счетная комиссия позже в течение дня озвучит результаты.
Фото: БЕЛТА
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