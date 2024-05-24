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Президент Беларуси проведет переговоры с российским коллегой - в центре внимания весь комплекс двусторонних отношений
В Беларусь с официальным визитом прилетел Владимир Путин. Борт российского лидера приземлился в Минске накануне поздно вечером. Своего коллегу в Национальном аэропорту встретил Президент.
Отношения между Беларусью и Россией имеют стратегический характер. Между странами тесное взаимодействие в самых разных сферах. И именно президенты задают тон сотрудничеству. На встрече в аэропорту лидеры подтвердили, что намерены обсудить в первую очередь вопросы безопасности, а диалог по экономической тематике продолжить уже с участием членов правительств.
Сегодня основной день визита. Александр Лукашенко проведет несколько раундов переговоров с Владимиром Путиным. Встреча глав государств состоится во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах.
Ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений, интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере. В центре внимания традиционно будут также международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.
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