Президент Беларуси проведет переговоры с российским коллегой - в центре внимания весь комплекс двусторонних отношений

В Беларусь с официальным визитом прилетел Владимир Путин. Борт российского лидера приземлился в Минске накануне поздно вечером. Своего коллегу в Национальном аэропорту встретил Президент.

Отношения между Беларусью и Россией имеют стратегический характер. Между странами тесное взаимодействие в самых разных сферах. И именно президенты задают тон сотрудничеству. На встрече в аэропорту лидеры подтвердили, что намерены обсудить в первую очередь вопросы безопасности, а диалог по экономической тематике продолжить уже с участием членов правительств.

Сегодня основной день визита. Александр Лукашенко проведет несколько раундов переговоров с Владимиром Путиным. Встреча глав государств состоится во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах.