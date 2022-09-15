Президент Беларуси провел ряд двусторонних переговоров в Узбекистане

Шавкат Мирзиеев, Президент Узбекистана: Мне очень приятно, что вы отозвались и прилетели на заседание Шанхайской организации сотрудничества. Сделано многое. Скажу искренне, что было тяжело, но мы все выдержали, сделали на самом высоком уровне. Я благодарен и вашим коллегам, которые все поддерживали. Потому что из 80 проведенных мероприятий где-то 50-60 было высшего уровня. Более 40 подготовлено документов. Сегодня с господином Си Цзиньпином разговаривали долго. Он говорит: "У нас в истории ШОС такого не было".