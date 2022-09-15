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Президент Беларуси провел ряд двусторонних переговоров в Узбекистане
Президент с рабочим визитом в Узбекистане. Глава белорусского государства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Лукашенко провел переговоры с Президентом Узбекистана
Практически сразу из аэропорта Александр Лукашенко направился на серию двусторонних встреч. Первая с хозяином саммита - Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Шавкат Мирзиеев, Президент Узбекистана: Мне очень приятно, что вы отозвались и прилетели на заседание Шанхайской организации сотрудничества. Сделано многое. Скажу искренне, что было тяжело, но мы все выдержали, сделали на самом высоком уровне. Я благодарен и вашим коллегам, которые все поддерживали. Потому что из 80 проведенных мероприятий где-то 50-60 было высшего уровня. Более 40 подготовлено документов. Сегодня с господином Си Цзиньпином разговаривали долго. Он говорит: "У нас в истории ШОС такого не было".
На повестке двусторонняя тематика и развитие сотрудничества по ключевым направлениям. Так, в минувшем году товарооборот между Беларусью и Узбекистаном немного увеличился и превысил $300 млн. В этом году положительная динамика торговли сохраняется. Встреча президентов прошла в закрытом формате от прессы. После переговоров общение продлилось на ногах.
Лукашенко встретился с генсекретарем ШОС
Серия встреч продолжилась переговорами с генеральным секретарем ШОС. Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. Сейчас Минск в ШОС - наблюдатель. Не исключено, что наше прошение рассмотрят именно в Самарканде.
Лукашенко: На ШОС смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс: 12 лет назад мы начали сотрудничать с ШОС. Не спонтанно или случайно. Тогда ШОС была еще молодой организацией и только пыталась встроиться в мировой порядок. Это сейчас на Шанхайскую организацию сотрудничества смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс.
Лукашенко встречается с премьер-министром Пакистана
В эти минуты Александр Лукашенко встречается с премьер-министром Пакистана. На повестке еще ряд международных встреч, в том числе и участие в неформальных мероприятиях. Основной день саммита намечен на завтра. Планируется выступление белорусского лидера на заседании глав государств - членов ШОС в расширенном составе. Александр Лукашенко озвучит приоритеты взаимодействия Беларуси в формате организации.
Фото: БелТА
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