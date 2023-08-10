Президент Беларуси провел встречу с послом Бразилии

Если оценивать белорусско-бразильские отношения, должен сказать, что они могут быть значительно лучше. И в политическом отношении. Но прежде всего в торгово-экономическом, потому что торгово-экономические отношения - это основа, базис любых отношений. Если у нас будет в материальном отношении крепкая заинтересованность и связка определенная, тогда выстраиваются и политические, и дипломатические отношения. Как посол Вы это не хуже меня понимаете. Мы с Вами должны в результате встречи договориться о конкретных направлениях сотрудничества, которые выведут отношения на более высокий уровень. Будет ряд предложений, и, думаю, Вы до правительства и до парламента и президента доведете предложения. Я Вас прошу очень: как одно из основных предложений – сигнал, что ждем в Беларуси, ждем, лучше зимой. Во время визита окончательно определимся с планом и дорожной картой наших отношений - белорусское руководство заинтересовано в этом.

Александр Лукашенко