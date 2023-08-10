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Президент Беларуси провел встречу с послом Бразилии
Республика Беларусь заинтересована развивать отношения с Бразилией и в политике, и в экономике. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с послом латиноамериканской страны. Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл год как возглавляет бразильскую дипмиссию. Подобный формат общения с зарубежными дипломатами в практике нашего Президента. Это возможность обозначить главные акценты в двустороннем сотрудничестве. В случае Минска и Бразилиа приличное расстояние между государствами действительно не помеха. Нас связывают уже 30 лет дипотношений. На протяжении всего этого времени страны поддерживали контакт и развивали торговлю.
Если оценивать белорусско-бразильские отношения, должен сказать, что они могут быть значительно лучше. И в политическом отношении. Но прежде всего в торгово-экономическом, потому что торгово-экономические отношения - это основа, базис любых отношений. Если у нас будет в материальном отношении крепкая заинтересованность и связка определенная, тогда выстраиваются и политические, и дипломатические отношения. Как посол Вы это не хуже меня понимаете. Мы с Вами должны в результате встречи договориться о конкретных направлениях сотрудничества, которые выведут отношения на более высокий уровень. Будет ряд предложений, и, думаю, Вы до правительства и до парламента и президента доведете предложения. Я Вас прошу очень: как одно из основных предложений – сигнал, что ждем в Беларуси, ждем, лучше зимой. Во время визита окончательно определимся с планом и дорожной картой наших отношений - белорусское руководство заинтересовано в этом.
Мы в Бразилии очень ценим отношения с вашей страной, а также ту работу, которая сегодня у вас проводится. Мы понимаем важность региона и деликатность ситуации, которая сложилась в вашем регионе. Мы также видим противостояние, которое сегодня происходит между Россией и западными государствами. Бразилия готова принимать участие в диалоге, и мы также видим Вас как человека, который не только очень хорошо разбирается в сложившейся ситуации, но и человека, который может принимать участие в этом диалоге и способствовать разрешению ситуации.
Из-за океана внимательно следят за ситуацией в регионе и, судя по риторике, возлагают немалые надежды на диалог и мирное урегулирование. Посол выразил уверенность, что президент Бразилии с большой благодарностью воспримет приглашение белорусского лидера приехать.
Знакомиться политикам не придётся. Еще в 2010 году президенты выступили за расширение двустороннего сотрудничества между нашими странами.
Что касается общей экономики, товарооборот в прошлом году превысил 350 млн долларов. Столько же (и даже больше) уже есть за половину 2023-го. Но это далеко не рекорд для стран. Бразилия традиционно входит в топ-10 наших торговых партнеров, в основном благодаря поставкам бразильских самолетов и нашему калию, который уходил в Латинскую Америку. Сегодня как раз обсуждались вопросы возобновления объемов поставок удобрений, а также возможности сотрудничества в сельском хозяйстве и поставки тракторов. Несправедливые и дискриминационные ограничения рассматриваются экспертами как способ устранения конкурентов: Бразилии - на рынке продовольствия как крупного игрока, Беларуси - на рынке удобрений.
Во время встречи обсуждались важные аспекты нашего двустороннего взаимодействия. Конечно же, сегодня мы живем в достаточно сложное время, когда наложены большие санкции. Тем не менее много было сделано и сказано для того, чтобы их преодолеть и чтобы сотрудничество между нашими странами углубить.
Не менее важным считают и гуманитарный аспект сотрудничества. Так, делегация из Бразилии во главе с учеными планирует посетить Беларусь для подписания документов о взаимодействии с тремя нашими вузами.
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