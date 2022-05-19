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Президент Беларуси провел встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии

Актуальные вопросы интеграции обсуждались сегодня, 19 мая, на встрече Президента с главой Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Сегодня шла речь и о будущем - каким быть ЕАЭС после 2025 года? Наш Президент внес смелые предложения по углублению интеграции на пространстве Евразии.

До 2025 года у нас действует стратегия развития ЕАЭС, которую главы государств утвердили в декабре 2020 года. А вот что за 2025 годом... В этом плане, конечно, вопросы, связанные с инвестиционным сотрудничеством, созданием совместных трансъевразийских компаний. В первую очередь российско-белорусских, которые будут достаточно уверенно чувствовать себя на внутреннем рынке и производить те товары, которые востребованы на мировых рынках. И вот здесь очень интересные и конструктивные рекомендации были сформулированы Александром Григорьевичем, касающиеся институтов развития. Это не только Евразийский банк развития, Евразийский фонд стабилизации и развития. И, конечно, внутренние источники. Сейчас, казалось бы, недружественное поведение других стран, но это именно то время, когда необходимо очень серьезно инвестировать в создание новых проектов. В первую очередь импортозамещающих. Вот эти все вопросы мною приняты для дальнейшей проработки. Безусловно, предстоит очень серьезный разговор на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии

Страны ЕАЭС намерены выработать актуальную модель и схему расчетов

Также в ЕАЭС намерены выработать актуальную модель и схему расчетов с учетом текущей ситуации. Александр Лукашенко поделился своим мнением на этот счет. Предложения возьмут в работу!

Предстоящий саммит ЕАЭС пройдет в видеоформате

Более предметный разговор лидеров по всем темам евразийской повестки состоится в ближайшее время. Заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое планировалось провести в Бишкеке 27 мая, будет в онлайн-формате. А в преддверии его пройдет первый Евразийский экономический форум. Участие лидеров по видеосвязи также планируется!

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