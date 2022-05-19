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Президент Беларуси провел встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии
Актуальные вопросы интеграции обсуждались сегодня, 19 мая, на встрече Президента с главой Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
Сегодня шла речь и о будущем - каким быть ЕАЭС после 2025 года? Наш Президент внес смелые предложения по углублению интеграции на пространстве Евразии.
До 2025 года у нас действует стратегия развития ЕАЭС, которую главы государств утвердили в декабре 2020 года. А вот что за 2025 годом... В этом плане, конечно, вопросы, связанные с инвестиционным сотрудничеством, созданием совместных трансъевразийских компаний. В первую очередь российско-белорусских, которые будут достаточно уверенно чувствовать себя на внутреннем рынке и производить те товары, которые востребованы на мировых рынках. И вот здесь очень интересные и конструктивные рекомендации были сформулированы Александром Григорьевичем, касающиеся институтов развития. Это не только Евразийский банк развития, Евразийский фонд стабилизации и развития. И, конечно, внутренние источники. Сейчас, казалось бы, недружественное поведение других стран, но это именно то время, когда необходимо очень серьезно инвестировать в создание новых проектов. В первую очередь импортозамещающих. Вот эти все вопросы мною приняты для дальнейшей проработки. Безусловно, предстоит очень серьезный разговор на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Страны ЕАЭС намерены выработать актуальную модель и схему расчетов
Также в ЕАЭС намерены выработать актуальную модель и схему расчетов с учетом текущей ситуации. Александр Лукашенко поделился своим мнением на этот счет. Предложения возьмут в работу!
Предстоящий саммит ЕАЭС пройдет в видеоформате
Более предметный разговор лидеров по всем темам евразийской повестки состоится в ближайшее время. Заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое планировалось провести в Бишкеке 27 мая, будет в онлайн-формате. А в преддверии его пройдет первый Евразийский экономический форум. Участие лидеров по видеосвязи также планируется!
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