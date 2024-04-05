Президент Беларуси согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ

Президент Беларуси сегодня дал согласие на внесение в Палату представителей проекта закона "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе". Но это не означает выход нашей страны из документа. При этом в Вооруженных силах пока не собираются прекращать процедуры, связанные с его выполнением.

Договор был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году. Согласно документу, должны быть ограничены суммарные уровни обычных вооружений и техники по пяти основным категориям - танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты.