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Президент Беларуси согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ

Президент Беларуси сегодня дал согласие на внесение в Палату представителей проекта закона "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе". Но это не означает выход нашей страны из документа. При этом в Вооруженных силах пока не собираются прекращать процедуры, связанные с его выполнением.

Договор был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году. Согласно документу, должны быть ограничены суммарные уровни обычных вооружений и техники по пяти основным категориям - танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты.

В документе заложены и обязательства по проверкам - обмен информацией и проведение инспекций. Но по факту мы наблюдаем, что в августе 2022 года Чехия решила не выполнять ДОВСЕ в отношении нашей страны. В марте прошлого года так же поступила Польша. Кроме того, в ноябре 2023-го Североатлантический совет НАТО заявил о намерении стран-членов приостановить участие в ДОВСЕ.

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