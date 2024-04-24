3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Президент Беларуси уверен, что ВНС как конституционный орган будет обладать силой
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Всебелорусское народное собрание как конституционный орган будет обладать силой. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, пишет БЕЛТА.
"Мы никуда не денемся, чтобы политически доказать нашим врагам и недругам, что у нас истинная демократия. И я уверен, что из этого Всебелорусского народного собрания, конституционного органа, будет сила", - сказал Александр Лукашенко.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов