Президент Беларуси уверен, что ВНС как конституционный орган будет обладать силой

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Всебелорусское народное собрание как конституционный орган будет обладать силой. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, пишет БЕЛТА.



"Мы никуда не денемся, чтобы политически доказать нашим врагам и недругам, что у нас истинная демократия. И я уверен, что из этого Всебелорусского народного собрания, конституционного органа, будет сила", - сказал Александр Лукашенко.