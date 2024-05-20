Президент Беларуси видит перспективы, чтобы существенно добавить в сотрудничестве с Магаданской областью

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит перспективы, чтобы существенно добавить в сотрудничестве с Магаданской областью. Об этом он заявил на встрече с губернатором этого региона Российской Федерации Сергеем Носовым, сообщает БЕЛТА .

"Это ваш первый визит к нам. И в начале нашей встречи хочу заверить, что вы не пожалеете, что преодолели эти 11 тыс. километров. Мы не делим российские регионы на отдаленные и неотдаленные. Со всеми работаем и находим точки соприкосновения. Уверен, и с Магаданской областью получится существенно добавить в наших отношениях. Убежден, вы у нас найдете все, что вам необходимо", - сказал белорусский лидер.