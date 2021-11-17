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Президент Беларуси внес предложения по развязке ситуации с мигрантами
Урегулирование ситуации с беженцами, обстановка на границе, гуманитарная помощь мигрантам и поручения военным. Эти темы накануне обсудили у Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Обеспечить безопасность рубежей - наиважнейшая задача. Помимо потока мигрантов на границе, прежде всего с Польшей, наращивается ударная группировка войск (около 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой).
Первостепенно - не допустить провокаций и обострений! Положение дел Александр Лукашенко обсудил и с Президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре, чуть ранее - с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Эскалация на рубежах никому не нужна - ни Европейскому союзу, ни Беларуси. В этом стороны едины. Одна из основных проблем сегодня - и ее акцентировал в разговоре с Меркель Президент Беларуси - лагерь беженцев на погранпереходе "Брузги".
Глава белорусского государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Условились быть на связи для разрешения проблемы.
Поручения Президента, касающиеся беженцев и ситуации на белорусско-польской границе
Что касается ситуации на границе, то прежние поручения Президента актуальны. Силовикам - не допустить переброски оружия в лагерь беженцев. Малейшая провокация - и быть беде! Белорусские военные продолжат мониторить активность польских и НАТОвских войск. Привлечен чрезмерный контингент и техника с их стороны - без каких-либо предупреждений и консультаций, что идет вразрез с международными нормами. У белорусской армии есть план реагирования на любое развитие событий!
Минск продолжит оказывать помощь беженцам, в первую очередь - детям и женщинам. Сворачивать ее не намерены - организован подвоз питания, теплых вещей и медподдержка.
Кстати, поляки дезинформируют ЕС о том, что Беларусь якобы блокирует гуманитарную помощь. Это очередная ложь польской пропаганды.
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