Президент Беларуси внес предложения по развязке ситуации с мигрантами

Урегулирование ситуации с беженцами, обстановка на границе, гуманитарная помощь мигрантам и поручения военным. Эти темы накануне обсудили у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Обеспечить безопасность рубежей - наиважнейшая задача. Помимо потока мигрантов на границе, прежде всего с Польшей, наращивается ударная группировка войск (около 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой).

Первостепенно - не допустить провокаций и обострений! Положение дел Александр Лукашенко обсудил и с Президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре, чуть ранее - с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Эскалация на рубежах никому не нужна - ни Европейскому союзу, ни Беларуси. В этом стороны едины. Одна из основных проблем сегодня - и ее акцентировал в разговоре с Меркель Президент Беларуси - лагерь беженцев на погранпереходе "Брузги".

Глава белорусского государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Условились быть на связи для разрешения проблемы.

Поручения Президента, касающиеся беженцев и ситуации на белорусско-польской границе

Что касается ситуации на границе, то прежние поручения Президента актуальны. Силовикам - не допустить переброски оружия в лагерь беженцев. Малейшая провокация - и быть беде! Белорусские военные продолжат мониторить активность польских и НАТОвских войск. Привлечен чрезмерный контингент и техника с их стороны - без каких-либо предупреждений и консультаций, что идет вразрез с международными нормами. У белорусской армии есть план реагирования на любое развитие событий!

Минск продолжит оказывать помощь беженцам, в первую очередь - детям и женщинам. Сворачивать ее не намерены - организован подвоз питания, теплых вещей и медподдержка.