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Президент Беларуси встретился с депутатом Верховной рады Украины
Президент Беларуси встретился сегодня с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. Среди затронутых тем - развитие диалога между официальными Минском и Киевом. Выдвиженец от политической партии "Слуга народа" в Верховной раде занимается проблемами экономики, неоднократно высказывался за сохранение и развитие отношений между странами, несмотря на возникшее недопонимание на самом верху. "Все это временно!" - заявлял политик. Тем более что Беларусь всегда выступала за добрососедские связи и мирное урегулирование конфликта в Донбассе.
Шевченко был одним из приглашенных на Всебелорусское народное собрание. Он не скрывает симпатии к нашей стране и политике, проводимой Президентом. Что касается экономики, то общая торговля приблизилась к 5 миллиардам долларов. Весомо. Минск всегда выступал за развитие сотрудничества по всем направлениям. Взаимные ограничения и барьеры будут уж точно не на пользу Беларуси и Украине.
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Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
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