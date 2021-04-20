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Президент Беларуси встретился с депутатом Верховной рады Украины

Президент Беларуси встретился сегодня с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. Среди затронутых тем - развитие диалога между официальными Минском и Киевом. Выдвиженец от политической партии "Слуга народа" ​в Верховной раде​ занимается проблемами экономики, неоднократно высказывался за сохранение и развитие отношений​ между странами, несмотря​ на возникшее недопонимание на самом верху. "Все это временно!" -​ заявлял политик. Тем более что Беларусь всегда выступала за добрососедские связи и мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Шевченко был одним из приглашенных на Всебелорусское народное собрание.​ Он не скрывает симпатии к нашей стране и политике, проводимой Президентом. Что касается экономики, то общая торговля приблизилась к 5 миллиардам долларов. ​Весомо. Минск всегда выступал за развитие сотрудничества по всем направлениям. Взаимные ограничения и барьеры будут уж точно не на пользу Беларуси и Украине.

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