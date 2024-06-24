Президент Беларуси выразил искренние соболезнования Владимиру Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа и себя лично выразил самые искренние соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с серией варварских терактов в Дагестане, жертвами которых стали стражи правопорядка и мирные жители.

"Решительно осуждаем бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане. В это сложное время желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления пострадавшим", - говорится в соболезновании.