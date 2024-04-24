Президент Беларуси заявил о падении авторитета Вашингтона и Лондона на международной арене

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о падении авторитета Вашингтона и Лондона на международной арене. Соответствующие заявления глава государства сделал в своем выступлениина заседанииVII Всебелорусского народного собрания, пишет БЕЛТА.



"Дестабилизационные войны порождают тысячные толпы беженцев. Кому это выгодно? Тем, кто за океаном режиссирует и смотрит этот кровавый боевик длиной в десятилетия. Смотрит и считает прибыль. Западный транснациональный бизнес, в основном англосаксы, значительно обогатился за последние годы. Это правда, - отметил Президент. - Но скажите, стали Вашингтон и Лондон сильнее в плане политической репутации, авторитета на международной арене за эти годы? Нет. Наоборот, видим, как рушится образ некогда действительно влиятельных держав. А там недалеко и до экономического краха. Эксперты уже во весь голос говорят о шаткости мировой долларовой пирамиды".

В своем выступлении Александр Лукашенко напомнил о развязанных за годы после Второй мировой войны конфликтах. По его словам, отголоски ковровых бомбардировок Дрездена, сброшенных атомных бомб на Японию потом можно было видеть в Корее, Вьетнаме, Анголе, Никарагуа, Панаме, Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии. "Все это новые геополитические цели, за которыми стоял передел рынков нефти, газа, редких металлов и других полезных ископаемых. Людей убивали за них", - констатировал белорусский лидер.



Он привел в пример Ливию - некогда богатейшую страну. В 2010 году, до агрессии, ВВП Ливии оценивался более чем в $75 млрд. Сейчас страна скатилась к раздробленности и сырьевой экономике.

В Сирии за 10 лет гражданской войны, развязанной с целью сменить политический режим, погибли более 300 тыс. человек.

А на афганской территории вновь возродился ИГИЛ. "Известно, чей проект. Сеет насилие, смерть далеко за пределами своих лагерей. Известно, за чьи деньги и с чьим оружием", - заметил глава белорусского государства.



Он подчеркнул, что войны за деньги и ради денег никогда и никого еще не делали сильнее. Обогащались кредиторы войн либо на торговле оружием, либо вгоняя в долги, как это сегодня происходит на примере братской Украины.



"Чьи позиции укрепила бойня между Израилем и Палестиной? В войну на Ближнем Востоке втянуты Сирия и Ливан. И посмотрите, как филигранно, тонко делается все, чтобы столкнуть Израиль и Иран. Практически ядерные державы. Это, конечно, далеко от нас. Но далеко только географически. С точки зрения интересов Беларуси, в том числе экономических, очень даже близко. Поэтому тянут очаг напряженности на юг, чтобы окончательно разрушить евразийские рыночные, культурные, дружественные связи", - привел пример белорусский лидер.