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Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Беларусь с официальном визитом

В Беларусь с официальным визитом прибыл Президент Экваториальной Гвинеи. Самолет Теодоро Обианга Нгема Мбасого около 18 часов приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Приглашение посетить нашу страну от имени Президента Беларуси лидеру Экваториальной Гвинеи было передано во время визита в Африку министра иностранных дел. Тогда стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии межгосударственных контактов.

В аэропорту Минск высоких гостей встречал глава белорусского МИДаСергей Алейник.

Экваториальная Гвинея является одним из самых богатых и стабильных государств Африки, занимая первое место на континенте по показателю ВВП на душу населения.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Экваториальной Гвинеи более 30 лет. Сотрудничество развивали путем точечных межправительственных контактов и взаимодействия в международных организациях.

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