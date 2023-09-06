Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Беларусь с официальном визитом

В Беларусь с официальным визитом прибыл Президент Экваториальной Гвинеи. Самолет Теодоро Обианга Нгема Мбасого около 18 часов приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Приглашение посетить нашу страну от имени Президента Беларуси лидеру Экваториальной Гвинеи было передано во время визита в Африку министра иностранных дел. Тогда стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии межгосударственных контактов.

В аэропорту Минск высоких гостей встречал глава белорусского МИДаСергей Алейник.



Экваториальная Гвинея является одним из самых богатых и стабильных государств Африки, занимая первое место на континенте по показателю ВВП на душу населения.