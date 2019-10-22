Президент Кубы прилетел в Минск

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес прибыл в Минск с официальным визитом. Завтра высокого гостя примет Президент Беларуси Александр Лукашенко. Запланировано несколько раундов переговоров, на которых обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, определят перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Особое внимание торговле и экономике. По итогам переговоров будет подписан пакет международных документов.



