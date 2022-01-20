Президент: Мы готовы кратно увеличить объем торговли с Республикой Тыва

Беларусь продолжает тесное взаимодействие с Россией, но не только на федеральном уровне, но и на региональном. В этом направлении проделано много работы, есть и результаты совместных успешных проектов, но, увы, есть и аутсайдеры. Пять тысяч километров для укрепления связей с Беларусью - такой путь проделала делегация из Тывы во главе с руководителем российской республики Владиславом Ховалыгом. Такая представительная делегация из Кызыла приехала впервые. Программа насыщенная, но для начала встреча и предметный разговор с главой Беларуси. Александр Лукашенко позволит вписать еще одну интересную страницу в историю отношений наших стран. Тыва активно развивается, порой не хватает не только решений, но и рук. И нам есть что предложить. Это не только прямые поставки, но и кооперация в промышленности, экспорт услуг и трансфер технологий. Подробности у Екатерины Тихомировой.

Президент Беларуси встретился с главой Республики Тыва

Знаковое событие, которое позволит вместе открыть новые горизонты для сотрудничества. Такими словами Президент Беларуси встретил сегодня главу Республики Тыва. Для этой российской республики, впрочем, как и для Владислава Ховалыги, визит в Минск своего рода дебют. Представительная делегация из Кызыла в нашей стране впервые. Что до Владислава Ховалыги, то на своем посту он чуть больше трех месяцев и заинтересован в расширении сотрудничества с Беларусью - на данный момент, увы, в этом направлении есть пробелы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Есть к чему стремиться и над чем работать. Я убежден, что потенциал этот огромен. Нужно только наши желания и устремления реализовать. Мы в ближайшее время так же, как и вы, я полагаю, готовы кратно увеличить наш объем торговли. Но для этого надо определить основные приоритеты, для чего мы здесь сегодня и встречаемся".













Перспективы в Тыве

Фундамент для сотрудничества есть из чего складывать. В республике сейчас идет активная разработка перспективных направлений развития, а также поиск надежных партнеров. И Президент отметит, для союзников Беларусь открыта, есть возможность все изучить на месте, как говорится, не отходя от станка.

Вы знаете уровень нашей машиностроительной отрасли, вы можете познакомиться с любым предприятием, для вас открыты двери любого предприятия - будь то оборонное, военно-промышленного комплекса, сельхозпредприятие, промышленное, любое. У нас от вас нет никаких секретов. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В качестве примера, партнерские отношения с Сахалинской областью. Прочные контакты с бывшим губернатором региона Олегом Кожемяко позволили реализовать проект по строительству большого сельскохозяйственного предприятия с молочно-товарной фермой. Впрочем, эту же взаимную дружбу Кожемяко перенес и на место своего нового поста - в Приморский край. Сейчас Беларусь и Россия на высшем уровне изучают возможность строительства нескольких объектов. Но не одной экономикой едины. Тыва - это еще и живописный край с уникальной природой и большим туристическим потенциалом, который необходимо развивать.

"Для меня это сказочный край, потому что я его видел в кино, на картинках, - отметил белорусский лидер. - Хотелось бы, конечно, глянуть на этот сказочный край".

Затронули на встрече и ситуацию пандемией. Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, наши страны взяли верный курс! И рассказал о личном опыте противостояния вирусу.

Возвращаясь к деловым контактам. Тыва всегда охотно закупала белорусскую технику, особенно для сельского хозяйства. В республике еще со времен СССР сложилось в ней доверие, как надежной и эффективной.













В Тыве тракторов "Беларус " больше, чем где-либо в России

По статистике, в нашем регионе Республики Тыва тракторов "Беларусов " больше, чем любом другом регионе России. Это и доказывает их эффективность и ремонтопригодность в наших суровых условиях. В дальнейшем у нас есть очень далеко идущие планы по развитию сельского хозяйства в республике, и все свои надежды мы возлагаем именно на "Беларуса". Михаил Санников, директор КФХ "Земля Санникова " (Республика Тыва, Россия)

Беларусь поможет Тыве в строительстве молочно-товарной фермы

Наша страна готова предложить региону все, что нужно: не только прямые поставки, но и кооперацию в промышленности, экспорт услуг и трансфер технологий. Одно из перспективных направлений - АПК.

Мы точно договорились, что на территории республики будет построена молочно-товарная ферма с поголовьем не менее 200 голов с оснащением. В этом направлении мы хотели бы полностью у себя закрыть потребности в молоке и молочных изделиях за счет создания своей базы. У вас большой опыт. Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва (Россия)

Новые горизонты

Это только первый результат, более конкретные договоренности будут видны чуть позже. Но уже сейчас есть перспективные направления. В Тыве строительный бум, а рук не хватает. Кызыл рассчитывает привлечь белорусских строителей для возведения разных объектов, в том числе в строительстве горно-обогатительной фабрики. Не менее выгодное направление - деревообработка. В Тыве 1 миллиард кубометров перестойного леса. Планируется строительство деревообрабатывающей фабрики.

Иными словами, новые горизонты сотрудничества можно открыть даже там, где, казалось бы, все освоено. Не помеха и расстояния, например, в 5 тысяч километров. Главное - потенциал сотрудничества и желание конкретные проекты направить на благо двух стран. Это подчеркнул и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, которого закрепили за развитием отношений с российским регионом.









Участники делегации из Тывы настроены очень активно включаться в работу, они предметно и заинтересованно обсудили возможные совместные проекты в сфере сельского хозяйства. Это очень важно, так как руководство Тывы планирует утроить его долю в валовом региональном продукте. Кроме того, возможно участие белорусских специалистов в развитии инфраструктуры строящегося Ак-Сугского горно-обогатительного комбината. Планов у них очень много, я вижу, что команда у них настроена без раскачки начать реализацию этих планов в жизнь. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома

Сразу после встречи с Президентом - визит к премьер-министру. Роман Головченко отметил, ситуацию с Тывой предстоит проанализировать и установить причины, почему до этого дня не удалось расширить торгово-экономическое взаимодействие с российской республикой. Пока, увы, товарооборот скромный. За 2020-й - около 275 тысяч долларов, за 11 месяцев 2021-го - 47 тысяч.













Честно говоря, пока похвастаться нечем, если говорить о результатах торгово-экономического сотрудничества. Очень позитивным фактом можно считать визит в республику делегации из такого удаленного региона России. Беларусь всегда будет уделять внимание развитию отношений с российскими регионами. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси













Товарооборот с любым российским регионом для нас очень важен, в том числе и с Республикой Тыва. По итогам прошлого года мы реализовали на экспорт в Российскую Федерацию нашей сельскохозяйственной продукции более чем на $ 4,5 миллиарда. Это где-то процентов 11 рост. Что касается Сибирского федерального округа, в состав которого входит Республика Тыва, мы реализовали продукции более чем на $ 100 миллионов. Поэтому очень важен нам этот регион. Игорь Брыло, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Интеграция до тувинских гор