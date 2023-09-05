Готовы поделиться любой технологией и открыты к региональному сотрудничеству - Президент сегодня принял председателя сената Узбекистана.
Танзила Нарбаева прилетела с парламентской делегацией. Развитие торгово- экономического сотрудничества и гуманитарной сферы активно продвигаются между двумя странами. По словам Президента, узбеков и белорусов объединяет одна общая и очень важная черта, в этом мы похожи.
Белорусов и узбеков объединяет трудолюбие
Это очень трудолюбивые люди, это люди, испытавшие в свою историю все, что можно было только испытать. Ваш визит проходит в исторический год - 30 лет, как установили наши дипломатические отношения две независимые страны. Немало сделана, но, я думаю, что есть куда стремиться в это непростое, сложное время, когда мы находимся в международных отношениях на изломе. Не буду конкретизировать, но я очень благодарен руководству вашей страны и Шавкату Миромоновичу за аккуратную, непубличную, спокойную поддержку. Любую просьбу, с которой я обращался к нему, он всегда выполнял. Вы ему передайте, что мы очень обязаны и благодарны за это. Белорусы такие люди, что в долгу никогда не остаются. Поэтому все, в чем нужно помочь Узбекистану, мы сделаем. Все-таки в Советском Союзе Узбекистан был больше всего сырьевой базой для развития Советского Союза, особенно хлопководство, золоторудная промышленность и другие. Мы были более технологичные в силу нашего расположения и так далее. Поэтому мы готовы поделиться с вами любыми технологиями.
Танзила Нарбаева, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана:
Я хочу в первую очередь передать приветствие от Вашего друга Шавката Миромоновича. Мы перед отъездом с ним говорили, и он сказал: "Передай мои приветствия и пожелания всего наилучшего моему другу, белорусам в его лице". И мы ожидаем Вас в Узбекистане в конце этого года или в начале следующего года, как мне сказалив Министерстве иностранных дел.
Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном за 2022 год превысил $500 млн
Отношения Минска и Ташкента развиваются уже 30 лет на дипломатическом (и не только) полях. Сейчас ребром стоит вопрос о большей кооперации. Речь не только о торговле, но и о создании совместных предприятий. При этом товарооборот между странами в прошлом году составил больше 500 миллионов долларов. От этой цифры тоже ждут динамики. 6 сентября в Минске пройдет ключевое мероприятие I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума и выставка-презентация продукции под брендом "Сделано в Беларуси".