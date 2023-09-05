Это очень трудолюбивые люди, это люди, испытавшие в свою историю все, что можно было только испытать. Ваш визит проходит в исторический год - 30 лет, как установили наши дипломатические отношения две независимые страны. Немало сделана, но, я думаю, что есть куда стремиться в это непростое, сложное время, когда мы находимся в международных отношениях на изломе. Не буду конкретизировать, но я очень благодарен руководству вашей страны и Шавкату Миромоновичу за аккуратную, непубличную, спокойную поддержку. Любую просьбу, с которой я обращался к нему, он всегда выполнял. Вы ему передайте, что мы очень обязаны и благодарны за это. Белорусы такие люди, что в долгу никогда не остаются. Поэтому все, в чем нужно помочь Узбекистану, мы сделаем. Все-таки в Советском Союзе Узбекистан был больше всего сырьевой базой для развития Советского Союза, особенно хлопководство, золоторудная промышленность и другие. Мы были более технологичные в силу нашего расположения и так далее. Поэтому мы готовы поделиться с вами любыми технологиями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь