Президент на неформальном саммите лидеров СНГ: Беларусь и Россия должны искать выход из сложившейся международной обстановки

Санкт-Петербург сегодня принимал неформальный саммит лидеров СНГ. Участвовал и Президент Беларуси. Подобные встречи - возможность обсудить вопросы экономического сотрудничества ибезопасностив особой дружеской атмосфере (в формате свободной дискуссии). Ситуация в мире не самая простая, проблем хватает. Помимо событий в Украине, это, увы, и конфликтные моменты между другими странами Содружества.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко в целом подчеркнул, что не Беларусь и Россия должны искать выход из сложившейся международной обстановки, а те, кто ее создал. О том, что было сказано на саммите и что витало в воздухе, - Наталья Бреус.

Лидеров СНГ принимает Константиновский дворец. Приехал глава Узбекистана, который, кажется, уже успел выдохнуть после встречи ШОС. До последнего не было понятно, будет ли Токаев, но, конечно, да - Казахстан председательствует в Содружестве в этом году. Интересно, что Алиев и Пашинян прямиком из Праги, где саммит Европейского политического сообщества обсуждал, как жить без России. Рабочий график не позволил присутствовать главе Кыргызстана. А вот Эмомали Рахмон и президент Туркменистана не стали игнорировать встречу. Она хоть и неформальная, но первые лица при галстуках.

Такие дружеские встречи лидеров СНГ в Северной столице России уже добрая традиция. В этом чувствуется некий символизм: все-таки это родные места российского лидера. Кстати, журналисты, зная открытость Лукашенко, сразу, не стесняясь, спросили, с каким подарком для коллеги приехал белорусский Президент? Путин как раз сегодня отмечает юбилей.

А. Лукашенко привез в подарок В. Путину трактор BELARUS

Едва по приезде к месту встречи - Константиновскому дворцу - открылась дверь представительского автомобиля со штандартом Президента Беларуси (кстати, это был российский Aurus), как Александра Лукашенко окружили местные журналисты.





Фото "Пул Первого"



"Что в подарок привезли, если не секрет?" - поинтересовались у Президента журналисты.

"Трактор", - ответил Александр Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, какой именно трактор, Президент сказал: "Такой, на котором я работаю, - BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки".

"Со всеми насадками?" - продолжили спрашивать журналисты, имея в виду навесное оборудование на трактор для проведения тех или иных работ.

"Насадок их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку - навесное устройство - сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим и Дуде, Моравецкому (руководство Польши. - Прим. БелТА), Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам", - ответил Александр Лукашенко.

В каждой шутке, как говорится, доля правды. Но Лукашенко не хайпует - на такой машине его и, правда, нередко можно видеть в полях. То есть коллеге - как себе.

Правда, сегодня тест-драйв российского Aurus. Глядишь, у Путина не будет болеть голова, что презентовать в ответ. Кто еще с чем приехал - вопрос. Виды Константиновского выдали разве что главу Таджикистана.

Обмен мнениями на злобу дня

Подобные саммиты проходят без строгой повестки. Свободная дискуссия на злобу дня. А международная обстановка и, правда, накаляется.

Президент Беларуси о выходе из сложившейся международной обстановки

Один из них был о том, какой выход видит белорусский лидер из сложившейся международной обстановки. "А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? - парировал Александр Лукашенко. - Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили и выходить оттуда не собираемся с какими-то потугами. А они пускай ищут из этой международной обстановки (выход. - Прим. БелТА), куда они зашли".

Президент обратил внимание, что журналисты не обладают всеми сведениями о том, что происходит. "Они ищут этот выход уже давно", - сказал глава государства.

Еще один вопрос касался обеспечения безопасности западных границ Союзного государства Беларуси и России в складывающейся международной обстановке.

"Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу, - сказал Александр Лукашенко. - Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально".

Экономическое сотрудничество в СНГ

Для того и встречаются, чтобы на пространстве СНГ было нормально. В открытой части начали с позитива. Экономическое сотрудничество Содружества расширяется. Товарооборот растет. Если бы энергичнее рассчитывались в национальных валютах, было бы лучше. Политическая конъюнктура ни при чем - идея давно витает в воздухе. Это залог финансового суверенитета, как импортозамещение - технологического. Будь они неладны эти санкции, но как есть. Это работа на общую безопасность. Кстати, сказано было и о ней.





В нашем кругу затронем, конечно, и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению. Владимир Путин, Президент России

Сказано это про Армению с Азербайджаном или намек на Душанбе и Бишкек - не столь важно. Да, проблем хватает в кругу Содружества. За несколько десятилетий, а в декабре объединению уже 31, бывало всякое. Но как бы ни штормило, какие бы стрелы критики не прилетали - все же само создание организации было точно не зря. Такой интеграционный "купол" для бывших союзных республик от хаоса и экономического коллапса - не раз говорил Лукашенко - был необходим. Минск всегда ратовал за сближение и агитировал всех в СНГ, иначе перебьют поодиночке.

Юбилейный год проходил в Содружестве под председательством Беларуси, а в этом оно перешло к Казахстану.

Официальный саммит СНГ планируется провести в Астане уже на следующей неделе.

Так что можно сказать, что сверяли часы перед предстоящим полноформатным заседанием Совета глав государств Содружества. На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, гуманитарной сфере.

Готовится солидный пакет документов. Сегодня без документов, но с разговорами тет-а-тет. Как узнали из кулуаров, именно так после саммита общались президенты Беларуси и России.

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